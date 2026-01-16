ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Биков: Ако не се правят промени, би било далеч по-лесно за изборната администрация и за българските граждани
"Това, което не сме променяли е да уважаваме вота на българските граждани, да се борим за него и да се опитаме, нещо, което никой не може да ни отнеме, да формулираме нови цели пред българското общество и да формираме ново самочувствие сред българските граждани", заяви той.
В коментар за работата на парламента Тома Биков защити закриването на Антикорупционната комисия.
"Това е институция, която няма никакъв смисъл. Според мен тя е ексцентрична институция в рамките на Конституцията", заяви депутатът.
Той определи като грешка вкарването на разследващи функции в комисията и подчерта, че в страната има достатъчно органи с подобни правомощия.
По темата за изборните правила Биков коментира, че честите промени създават несигурност.
"Колкото по-малко промени се правят в Изборния кодекс преди избори, а мен ако питате – изобщо ако не се правят, би било далеч по-лесно и за изборната администрация, и за българските граждани", заяви Биков.
Според него изборната технология неправилно се е превърнала в идеологически спор, което води до ниско доверие в изборния процес и институциите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 146
|предишна страница [ 1/25 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Край на тайната на заплатите
22:08 / 16.01.2026
Международен анализатор: Военна операция срещу Иран ще е израз на...
22:10 / 16.01.2026
Банско се превърна в център на световния елит по сноуборд – целия...
22:12 / 16.01.2026
БНБ с актуална информация за обмяната
22:09 / 16.01.2026
Д-р Андрей Велчев каза кои са най-фалшивите храни, които купуваме...
20:54 / 16.01.2026
Поскъпват и транспортът, и ресторантите, и хотелите, и алкохолът,...
20:01 / 16.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS