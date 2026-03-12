ЗАРЕЖДАНЕ...
Безплатни лифт карти за пистите в Пампорово
Съвместното реализиране на програмата е от огромно значение за утвърждаването, израстването и развитието на децата в практикуването на зимните спортове, което е от изключително значение за здравословния начин на живот на подрастващите, съобщиха от общината.
С цел гарантиране на безопасността на децата и младежите е въведено ограничение за използването на най-трудните терени. Достъпът до черните писти по северните склонове, както и до съоръженията ПВЛ 5 "Малина - Снежанка“ и ПВЛ 7 "Двата моста“, няма да бъде разрешен. Припомняме, че безплатните карти се дават на ученици на възраст от 7 до 18 години, обучаващи се в училищата на територията на Община Смолян
Те ще имат възможност да ползват безплатни лифт карти за ски зоната в Пампорово в периода от 20 март т. г. до края на зимния сезон.
Родителите, които желаят тяхното дете да ползва въжените линии, трябва да отидат до касата на Община Смолян, която се намира на централния вход /вляво/, за да бъдат оформени документите и да им бъде предоставена безплатна поименна карта. Картите ще се издават в периода от 12 март /четвъртък/ до 20 март /петък/ т. г.
Родителите трябва да попълнят декларация за издаване на карта и да се запознаят с инструкциите за безопасно използване на лифтовете и съоръженията, както и всички останали услуги предлагани от Пампорово - АД в курорта.
И тази година, Сдружение "Ски училища – Пампорово“ ще проведе кампания за безплатно обучение по ски и сноуборд, която ще се реализира от 23 до 27 март т.г., от 14 до 16 часа на Пампорово. Кампанията не включва транспорт до курорта.
На следния линк може да запишете детето си за обучението:
https://docs.google.com/forms/d/1_THg-ihJ_aASQwXzjXwXBFcNvS1jjq9nS8SWClq2E6s/viewform?edit_requested=true&fbzx=-3335817057344985148&pli=1
Желаещите могат да се обръщат и към координаторите от страна на сдружението на ски училищата в Пампорово:
Стефана Масурска- 0885716650
Костадин Милов- 0888940530
Успоредно с тази инициатива и през настоящия сезон, Пампорово участва и в националната програма "Научи се да караш ски“. Програмата има за цел да даде на децата първи практически досег със зимните спортове, като през този зимен сезон в Пампорово ще бъдат обучени около 350 ученици от втори до пети клас от училищата в общините Смолян и Чепеларе.
Чрез подобни инициативи "Пампорово“ АД, заедно с общините Смолян и Чепеларе, продължава да инвестира в бъдещето на региона - като дава шанс на все повече деца да открият радостта от движението, свободата на планината и любовта към зимните спортове.
