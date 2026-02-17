ЗАРЕЖДАНЕ...
|Без тежкотоварни автомобили през Рожен и Превала
"На местата над 850 метра държа премина в сняг. В рамките на три часа и половина новата снежна покривка е около десет сантиметра. В следобедните часове се наложи затваряне за товарни автомобили без ремаркета и полуремаркета през проходите "Превала“ и "Рожен“ за да се осигури нормално снегопочистване. Преминаването през Пампорово се осъществява без проблем, каза Петров.
Неподготвените за зимни условия и недобросъвестни шофьори стават причина за задръствания, смята той.
"В района на Пампорово имаше закъсал автомобил. Той беше с чужда регистрация и неподготвен за зимни условия. Всяко едно тяхно спиране водеше до образуване на колони. Към момента ситуацията е спокойна.
Според прогнозите снеговалежа ще продължи през нощта и утре, което неминуемо ще доведе до нови 20-25 см снежна покривка.
"Съоръженията на курорта Пампорово работят, пълно е с туристи. Родопа е отворена за всички, които искат да се насладят на зимните спортове“, каза още Адриан Петров.
