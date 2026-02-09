ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бащата на убитото в кемпера дете с доста странно първо изказване
В съобщение във Вайбър той заяви: "За Калушев не съм променил мнението си изобщо."
На 6 февруари Яни Мaкулев каза, че не се чувал със сина си от 29 януари, но е спокоен за него. Той разбира за убийството в Петрохан от новините.
"Опитах се да се свържа с всичките и даваше изключен телефон. Аз съм сто процента сигурен, че са били на стотици километра оттам“, смята мъжът.
Яни Мaкулев каза още, че се познава с Ивайло Калушев от 35 години.
"Мога да ви кажа, че човекът не е това, което се описва във всичките медии. Той е изключително интелигентен човек, много образован, търпелив и спортист. Много неща, които трудно се изговарят за кратко време. Много хора, които коментират педофилия, наркотици, секти и т.н. - те просто не знаят за какво става въпрос“, каза още той.
Според криминалисти престъплението е обмислено и извършено след настъпил конфликт в групата. Според една от близките на жертвите обаче никога няма да разберем цялата истина.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 96
|предишна страница [ 1/16 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Слави Трифонов: Не мога да спра да си мисля за бащата на убитото ...
19:12 / 09.02.2026
Показаха кадри, заснети преди трагедията "Петрохан": Ето какво си...
18:28 / 09.02.2026
Няма прошка за Никола Бургазлиев от мелето с АТВ в Слънчев бряг
17:12 / 09.02.2026
Заменят лева и стотинката в учебниците с евро
17:26 / 09.02.2026
Прокуратурата открила много религиозна литература в хижа "Петроха...
15:53 / 09.02.2026
Властите официално: Няма чужди следи освен тези на шестте жертви
16:15 / 09.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
17:45 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
08:33 / 07.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS