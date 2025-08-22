ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бащата на прегазената от АТВ жена: Младежът е терорист
Съдът решава днес дали да остави в ареста 18-годишния младеж, който удари с АТВ петима души в курорта.
Състоянието на жената е критично и се влошава. Лекарите се борят за живота на 4-годишния ѝ син.
"Децата отидоха просто на почивка. На четвъртия ден, преди да си тръгнат, се случва злополуката“, разказа Златка Соколова, майка на Христина.
"Лекарите казаха, че дъщеря ми няма никакъв шанс. Марти мърда от време на време ръчичка, но още не се е събудил“, каза тя и благодари на лекарите, които се грижат за тях.
Златка Соколова заяви, че искат справедливо наказание за виновника.
Бащата на Христина каза за 18-годишния младеж: "За мен е просто терорист. Не трябва да е под домашен арест. Да се врежеш в тълпа и да убиеш хора – това е нещо ужасно.“
За близките на пострадалите няма закони в държавата. Те искат най-суровото наказание за 18-годишния младеж, причинил инцидента.
"Нека всички, които се качват на такива неща, след това, да знаят, че всеки трябва да си плати за последствията“, каза майката на Христина пред bTV.
От болницата са казала на близките ѝ, че тя е в мозъчна смърт и сърцето ѝ се поддържа изцяло от машини.
"Лекарите просто изчакват момента, в който сърцето ѝ ще спре да се повлиява от медикаментите и ще настъпи най-лошото за сестра ми – смърт. Те не казват период, но ми казаха, че със сигурност това ще е изходът“, каза братът на жената.
Адвокатът на семейството заяви, че трябва да бъде повдигнато обвинение за умисъл.
По думите му оттук нататък обвинението трябва да бъде между 15 и 20 години затвор или да има възможност за доживотен затвор. Това ще бъде и тяхното искане.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 15
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 1 ч. и 14 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Промяна в тенденциите при онлайн измамите
22:42 / 21.08.2025
Издирват 48-годишна жена, в неизвестност е от 26 дни
22:23 / 21.08.2025
Лияна Панделиева: Потъваме, загиваме, унищожават ни
21:43 / 21.08.2025
Почина гласът на всички филми, които гледахме като деца
20:44 / 21.08.2025
Хампарцумян: Селяндурщина - скъпи коли пред панелки! Правят го по...
20:06 / 21.08.2025
НИМХ официално сложи край на жегите за 2025 година
19:58 / 21.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Генерале, честито!
08:47 / 20.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:31 / 20.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Известно семейство започва нов бизнес
14:44 / 20.08.2025
Само на 53 г. почина президентът на "Лайънс клуб" Пловдив
16:09 / 20.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS