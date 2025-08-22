ИЗПРАТИ НОВИНА
Бащата на прегазената от АТВ жена: Младежът е терорист
Автор: ИА Фокус 08:45Коментари (2)1723
© bTV
Близки на 35-годишната жена от Пловдив, която пострада при инцидента с АТВ в Слънчев бряг, се събраха на протест пред Съдебната палата в Бургас.

Съдът решава днес дали да остави в ареста 18-годишния младеж, който удари с АТВ петима души в курорта.

Състоянието на жената е критично и се влошава. Лекарите се борят за живота на 4-годишния ѝ син.

"Децата отидоха просто на почивка. На четвъртия ден, преди да си тръгнат, се случва злополуката“, разказа Златка Соколова, майка на Христина.

"Лекарите казаха, че дъщеря ми няма никакъв шанс. Марти мърда от време на време ръчичка, но още не се е събудил“, каза тя и благодари на лекарите, които се грижат за тях.

Златка Соколова заяви, че искат справедливо наказание за виновника.

Бащата на Христина каза за 18-годишния младеж: "За мен е просто терорист. Не трябва да е под домашен арест. Да се врежеш в тълпа и да убиеш хора – това е нещо ужасно.“

За близките на пострадалите няма закони в държавата. Те искат най-суровото наказание за 18-годишния младеж, причинил инцидента.

"Нека всички, които се качват на такива неща, след това, да знаят, че всеки трябва да си плати за последствията“, каза майката на Христина пред bTV.

От болницата са казала на близките ѝ, че тя е в мозъчна смърт и сърцето ѝ се поддържа изцяло от машини.

"Лекарите просто изчакват момента, в който сърцето ѝ ще спре да се повлиява от медикаментите и ще настъпи най-лошото за сестра ми – смърт. Те не казват период, но ми казаха, че със сигурност това ще е изходът“, каза братът на жената.

Адвокатът на семейството заяви, че трябва да бъде повдигнато обвинение за умисъл.

По думите му оттук нататък обвинението трябва да бъде между 15 и 20 години затвор или да има възможност за доживотен затвор. Това ще бъде и тяхното искане.


Защо никой лекар от болницата не казва и дума а само близките говорят за мозъчна смърт дето трае няколкдни.Нещо намирисва.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

