|Бащата на Кирил Петков: Ще правят скенер на мозъка на сина ми
Процедурата цели да установи дали има изменения, които биха могли да бъдат свързани с употреба на наркотици.
"Днес съдът изпраща Кирил във Варна. За скенер на мозъка. За да се види дали има изменения. Доказателство дали е употребявал наркотици. Вече му направиха кръвни тестове. И тестове на косата. Те доказаха, че никога не е употребявал. Изпращат го във Варна по презумпция, че познава лекари в София“, пише Петков в страницата си.
Политическите противници на Кирил Петков често го обвиняват в употреба на наркотици. Преди време той публикува във Facebook удостоверения за отрицателни тестове за употреба на наркотици.
Петков също обяви, че планира да заведе дела срещу свои опоненти за твърденията им, че е наредил ареста на бившия премиер Бойко Борисов през 2022 година под въздействието на опиати.
