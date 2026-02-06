ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бащата на 15-годишен младеж: Детето ми е с Калушев, нямам връзка с него от 29 януари
"За последно сме комуникирали на 29 януари. Тогава беше на морето, оттам насетне следите се губят. Тримата бяха там на разходка и за гмуркане“, заяви бащата. Детето е на 15 години и от този момент насам контакт не е осъществяван с него. Телефонът на сина му е изключен, а Макулев допълни, че не използва приложение за проследяването му, но се надява всичко да е наред.
Спелеологът обясни, че не знае къде точно се намира синът му сега, но може да обясни къде ориентировъчно е била базата, където са били с Калушев: "Той имаше база в Българене, на мястото има отбивка от пътя“. Той уточни, че след престоя на морето детето и Калушев не са се връщали в селото, а посоката им и текущото местоположение остават неизвестни.
"Калушев по никакъв начин, пряко или косвено, не се е свързал с мен, за да каже ‚Добре сме‘“, обясни Макулев. Той разказа, че веднага след като е разбрал за трагедията в Петрохан, е опитал да се свърже с всички замесени, но телефоните им са били изключени.
Въпреки липсата на контакт, Яни Макулев изрази увереност, че детето му е добре: "Аз съм спокоен в момента, защото знам Алекс с кого се намира и съм доволен, че е в безопасност. Оставям се на вътрешния си инстинкт, като спортист и родител, но съм убеден, че до ден-два ще има развитие по темата и те ще се появят“.
Бащата подчерта, че няма данни за инцидент или опасност. Макулев изрази надежда, че синът му и останалите, които са с него, са в безопасност и скоро ще се появят.
