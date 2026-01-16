ЗАРЕЖДАНЕ...
|Банско се превърна в център на световния елит по сноуборд – целият град оживя
Празничната програма започна с впечатляващо шествие на националните отбори, които ще премерят сили в паралелните гигантски слаломи. Парадът, воден от мажоретен състав ,,Силвана Денс" и духов оркестър, премина по централните улици – от хотел "Four Points by Sheraton“ до "Happy End“, където публиката аплодира състезателите и стана свидетел на тегленето на жребия за първия състезателен ден.
Официалния старт на Световната купа дадоха кметът на Община Банско Стойчо Баненски, и председателят на Българската федерация по ски Цеко Минев, с което България зае централно място на световната спортна карта за 2026 година.
С много аплодисменти и добри пожелания участниците бяха изпратени към стартовете, с надежда за оспорвани състезания, силни емоции и запомнящи се спортни моменти.
