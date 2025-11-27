БТР съобщиха скръбна вест

© Българската музикална сцена загуби един от своите незаменими професионалисти – Иван Станков. Той беше сред най-талантливите и всеотдайни тонрежисьори, с които група БТР е имала честта да работи през годините.



Името му стои зад звука на емблематични албуми на групата, сред които "БТР 97“, "7 – балади“ и "Мечти“. Неговият усет, професионализъм и вътрешна дисциплина допринесоха в огромна степен за характерното звучене на БТР в края на 90-те и началото на новия век.



"Свързват ни незабравими моменти, защото заедно пробивахме път“, споделят от групата. За музикантите Иван Станков – наричан с обич бат Станьо – остава не просто колега, а истински приятел, с когото са споделяли години творчество и отдаден труд.



Смъртта му оставя голяма празнина в общността на звукорежисьорите и всички, които са имали щастието да работят с него.