ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|БСП започна да реди листите за предстоящите избори
Благоевград 1 МИР: Гергана Орманлиева
Габрово 7 МИР: Николай Цонков
Добрич 8 МИР: Сияна Фудулова
Кърджали 9 МИР: Милко Багдасаров
Кюстендил 10 МИР: Иван Ибришимов
Ловеч 11 МИР: Николай Бериевски
Пазарджик 13 МИР: Петя Цанкова
Перник 14 МИР: Иво Серафимов Ангелов
Плевен 15 МИР: Илиян Йончев
Пловдив-област 17 МИР: Атанас Телчаров
Разград 18 МИР: Николай Пенчев
Русе 19 МИР: Деница Иванова
Сливен 21 МИР: Соня Келеведжиева
Смолян 22 МИР: Севдалин Хъшинов
София 23 МИР: Габриел Вълков
София 24 МИР: Крум Зарков
София 25 МИР: Атанас Атанасов
София-област 26 МИР: Владимир Георгиев
Стара загора 27 МИР: Иван Кръстев
Шумен 30 МИР: Валери Жаблянов
Ямбол 31 МИР: Красимир Йорданов
ФОКУС припомня, че по-рано днес левицата смени и Изпълнителното си бюро.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Енергийният министър обеща компенсации за високите сметки за ток
14:45 / 21.02.2026
Нови снимки от "Петрохан": Кръвта не съвпада с положението на тру...
14:20 / 21.02.2026
Властите успокоиха: Язовирите в страната са с достатъчен свободен...
14:46 / 21.02.2026
Министър хвана греблото, за да изчисти снега пред дома си
13:45 / 21.02.2026
Сблъсък на "Тракия"! Очевидец: Пожарникари извадиха единия шофьор...
13:26 / 21.02.2026
Ивайло Илиев: Кабинетът "Гюров" не е удобен за бившата власт, ата...
13:17 / 21.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи
12:46 / 19.02.2026
Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"
21:58 / 19.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS