БСП започна да реди листите за предстоящите избори
Автор: Десислава Томева 15:14Коментари (0)165
©
На свое заседание днес Националният съвет на Българската социалистическа партия утвърди 21 от водачите на листи с кандидати за народни представители за предстоящите парламентарни избори. Подборът бе извършен след проведен диалог по места и отразява желанието на партийните структури. Предстои останалите водачи и листите да бъдат избрани на следващото заседание на НС на БСП на 7 март.

Благоевград 1 МИР: Гергана Орманлиева

Габрово 7 МИР: Николай Цонков

Добрич 8 МИР: Сияна Фудулова

Кърджали 9 МИР: Милко Багдасаров

Кюстендил 10 МИР: Иван Ибришимов

Ловеч 11 МИР: Николай Бериевски

Пазарджик 13 МИР: Петя Цанкова

Перник 14 МИР: Иво Серафимов Ангелов

Плевен 15 МИР: Илиян Йончев

Пловдив-област 17 МИР: Атанас Телчаров

Разград 18 МИР: Николай Пенчев

Русе 19 МИР: Деница Иванова

Сливен 21 МИР: Соня Келеведжиева

Смолян 22 МИР: Севдалин Хъшинов

София 23 МИР: Габриел Вълков

София 24 МИР: Крум Зарков

София 25 МИР: Атанас Атанасов

София-област 26 МИР: Владимир Георгиев

Стара загора 27 МИР: Иван Кръстев

Шумен 30 МИР: Валери Жаблянов

Ямбол 31 МИР: Красимир Йорданов

ФОКУС припомня, че по-рано днес левицата смени и Изпълнителното си бюро.


