БСП започна да реди листите за предстоящите избори

© На свое заседание днес Националният съвет на Българската социалистическа партия утвърди 21 от водачите на листи с кандидати за народни представители за предстоящите парламентарни избори. Подборът бе извършен след проведен диалог по места и отразява желанието на партийните структури. Предстои останалите водачи и листите да бъдат избрани на следващото заседание на НС на БСП на 7 март.



Благоевград 1 МИР: Гергана Орманлиева



Габрово 7 МИР: Николай Цонков



Добрич 8 МИР: Сияна Фудулова



Кърджали 9 МИР: Милко Багдасаров



Кюстендил 10 МИР: Иван Ибришимов



Ловеч 11 МИР: Николай Бериевски



Пазарджик 13 МИР: Петя Цанкова



Перник 14 МИР: Иво Серафимов Ангелов



Плевен 15 МИР: Илиян Йончев



Пловдив-област 17 МИР: Атанас Телчаров



Разград 18 МИР: Николай Пенчев



Русе 19 МИР: Деница Иванова



Сливен 21 МИР: Соня Келеведжиева



Смолян 22 МИР: Севдалин Хъшинов



София 23 МИР: Габриел Вълков



София 24 МИР: Крум Зарков



София 25 МИР: Атанас Атанасов



София-област 26 МИР: Владимир Георгиев



Стара загора 27 МИР: Иван Кръстев



Шумен 30 МИР: Валери Жаблянов



Ямбол 31 МИР: Красимир Йорданов



ФОКУС припомня, че по-рано днес левицата смени и Изпълнителното си бюро.