БСП при президента: Тези, които промениха Конституцията, от вчера си посипват главата с пепел

© ФОКУС Започна срещата на президента Илияна Йотова с представители на "БСП - Обединена левица".



Целта е връщане на доврието към институциите и честни и прозрачни избори, както и спешни решения за спиране на ценовия шок, подчерта тя.



"Ще изпълня конституционните си задължения и ще избера за служебен премиер един от петимата, които са казали "да", увери Йотова



"Цялата държава разбира в каква тежка и абсурдна ситуация Вие сте поставена. Самите политически сили, които промениха Конституцията, от вчера си посипват главата с пепел", каза Драгомир Стойнев от БСП.



"КЕВР трябва да обяснят за високите цени през декември, бизнесът трябва да бъде компенсиран", заяви още той.



"Не бива да се правят промени в изборния кодекс в последния момент", каза Мая Димитрова.



"Правителството трябва да гарантира прозрачни и честни избори. Разбра се, че не можем да имаме безпристрастен служебен премиер, тъй като всички фигури са избрани от НС, а не от президента", изтъкна Кирил Добрев.



Служебният кабинет ще има за задача да представи нов бюджет, каза още Илияна Йотова



По-късно днес предстои и среща с представители на "Има такъв народ".