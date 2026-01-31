БСП избира лидер на 7 и 8 февруари

© Конгресът на БСП ще се състои следващата седмица - на 7 и 8 февруари. Това решиха днес членовете на Националния съвет. На съвета бяха взети няколко решения:



-Потвърди решението си за провеждане на заседание на 51-вия Конгрес на партията на 7 и 8 февруари;



-Прие план за организацията на заседанието на Конгреса;



-Прие проект на политическа платформа за явяване на предсрочните парламентарни избори, който да бъде одобрен от Конгреса



На Конгреса трябва да се вземе важният въпрос кой ще стане лидер на левицата.