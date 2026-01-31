ЗАРЕЖДАНЕ...
|БСП избира лидер на 7 и 8 февруари
-Потвърди решението си за провеждане на заседание на 51-вия Конгрес на партията на 7 и 8 февруари;
-Прие план за организацията на заседанието на Конгреса;
-Прие проект на политическа платформа за явяване на предсрочните парламентарни избори, който да бъде одобрен от Конгреса
На Конгреса трябва да се вземе важният въпрос кой ще стане лидер на левицата.
