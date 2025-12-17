ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|"БСП - Обединена левица" е на консултации при президента Радев
На срещата присъстват вицепремиерът в оставка Атанас Зафиров, председателят на парламентарната група Драгомир Стойнев, също и Кирил Добрев, Калоян Паргов, Иван Таков, Иван Иванов, и Манол Генов.
Зафиров е категоричен, че няма да участват в разговори за ново правителство.
"Влязохме в управлението, за да градим, да помогнем за увеличаването на доходите, присъединяването на страната към еврозоната и овладяването на спекулата. Мога да говоря дълго за позитивите от нашето участие в кабинета, бяхме социалният вектор в това управление. Отчитам положителна оценка от участието на нашите министри в това управление", допълни той.
От своя страна президентът Радев им благодари, че са се отзовали на срещата в труден за тях момент, на двойна оставка – в партията, и в правителството, но изрази увереност, че ще се справят с предизвикателствата.
По думите на Зафиров оставката е факт: "Партийният егоизъм доведе дотам, че това управление загуби легитимност и няма как 51-вото Народно събрание да формира ново правителство", каза още той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 57
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Иван Костов: Само националният граждански протест може да промени...
09:22 / 17.12.2025
Пеевски отвори кабинета си пред медиите и се извини
09:19 / 17.12.2025
Предприемач: Без достатъчно българско сурово мляко няма как да га...
08:53 / 17.12.2025
Климатолог каза кога и къде ще завали сняг, идва и студ
09:05 / 17.12.2025
Ивайло Мирчев: Трудното предстои за България
08:36 / 17.12.2025
Reuters: Саудитскaта Midad е сред фаворитите за закупуване на акт...
07:55 / 17.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Любов, много любов за 4 зодии
09:14 / 15.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS