"БСП - Обединена левица" е на консултации при президента Радев

© Започнаха консултациите при президента Румен Радев с "БСП - Обединена левица".



На срещата присъстват вицепремиерът в оставка Атанас Зафиров, председателят на парламентарната група Драгомир Стойнев, също и Кирил Добрев, Калоян Паргов, Иван Таков, Иван Иванов, и Манол Генов.



Зафиров е категоричен, че няма да участват в разговори за ново правителство.



"Влязохме в управлението, за да градим, да помогнем за увеличаването на доходите, присъединяването на страната към еврозоната и овладяването на спекулата. Мога да говоря дълго за позитивите от нашето участие в кабинета, бяхме социалният вектор в това управление. Отчитам положителна оценка от участието на нашите министри в това управление", допълни той.



От своя страна президентът Радев им благодари, че са се отзовали на срещата в труден за тях момент, на двойна оставка – в партията, и в правителството, но изрази увереност, че ще се справят с предизвикателствата.



По думите на Зафиров оставката е факт: "Партийният егоизъм доведе дотам, че това управление загуби легитимност и няма как 51-вото Народно събрание да формира ново правителство", каза още той.