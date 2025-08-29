ИЗПРАТИ НОВИНА
БНБ с важна новина за лихвения процент
Автор: ИА Фокус 23:07
©
Основният лихвен процент ще бъде 1,82 на сто, считано от 1 септември, обяви Българската народна банка, като няма да претърпи изменение и запазва нивото си от август.

Така, простата годишна лихва не отчита понижение на месечна база за първи път от година. За последно това се случва в края на август миналата година, когато, считано от септември същата година, ОЛП нараства с 0,01 процентен пункт до ниво от 3,54 на сто.

Основният лихвен процент у нас дълги години беше на нулево ниво, но в края на септември 2022 г. започна поредица от повишения. ОЛП тогава не беше повишаван от 2016 година. През последната година и половина простата годишна лихва вървя постоянно в низходяща посока.


Статистика: