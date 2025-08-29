ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|БНБ с важна новина за лихвения процент
Така, простата годишна лихва не отчита понижение на месечна база за първи път от година. За последно това се случва в края на август миналата година, когато, считано от септември същата година, ОЛП нараства с 0,01 процентен пункт до ниво от 3,54 на сто.
Основният лихвен процент у нас дълги години беше на нулево ниво, но в края на септември 2022 г. започна поредица от повишения. ОЛП тогава не беше повишаван от 2016 година. През последната година и половина простата годишна лихва вървя постоянно в низходяща посока.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 569
|предишна страница [ 1/95 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Икономист предупреди: Тихомълком се вдигат данъците
22:03 / 29.08.2025
Тежка катастрофа с жертва край Айтос!
21:43 / 29.08.2025
Адвокат Буенова: 40% от полевите тестове за наркотици, използвани...
21:33 / 29.08.2025
Намериха млад мъж мъртъв, готвел се е за "Игри на волята"
20:05 / 29.08.2025
Премиерът Желязков готов с предложение за нов посланик в САЩ
20:06 / 29.08.2025
Бащата на Сияна с последна информация за състоянието на Марти
18:56 / 29.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS