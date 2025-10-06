ЗАРЕЖДАНЕ...
|БНБ пуска сребърна възпоменателна монета
Цената при пускане й в обращение е 180 лева (92.03 евро).
Монетата ще се продава в БНБ– на две каси в София, пл. "Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. "Михаил Тенев“ № 10.
Всеки клиент ще може да закупи от касите на Българската народна банка само по една монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета.
Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.
До края на работния ден на 7 октомври 2025 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на "Инвестбанк“ АД, "Първа инвестиционна банка“ АД, "Тексим Банк“ АД, "Токуда Банк“ АД и "Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове.
