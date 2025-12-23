ЗАРЕЖДАНЕ...
|БНБ предупреди за риск от увеличаване на задлъжнялостта на хората с кредити
Съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 8 на БНБ, при оценката за нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор по чл. 5, ал. 1 от Наредба № 8 на БНБ, така и съответните насоки на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и други показатели, които БНБ е преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск. Към края на третото тримесечие на 2025 г. съотношението кредит/БВП, изчислено според публикуваната на интернет страницата на БНБ методология, възлиза на 76.7%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-18.7 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.
Тъй като стандартният показател за отклонението на съотношението кредит/БВП от дългосрочния тренд не отразява адекватно тенденциите в цикличните рискове, при оценката за нивото на антицикличния буфер се вземат под внимание и допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда.
В условията на относително благоприятни макроикономически условия във вътрешната среда кредитната активност в неправителствения сектор остана висока и през третото тримесечие на 2025 г. По линия на търсенето на кредит тенденцията е обусловена от запазващото се силно частно потребление и нарастващите трудови доходи. По линия на предлагането на кредит определящо значение имат стабилната капиталова позиция и висока ликвидност в банковата система, принос към което има прилагането на последователна и консервативна макропруденциална политика на БНБ. В краткосрочен план кредитната динамика оказва положително влияние върху доходността на банките. В същото време, високите темпове на кредитен растеж, поддържани за продължителен период от време са фактор за увеличаване на задлъжнялостта на кредитополучателите и за акумулиране на потенциален кредитен риск в баланса на банките.
Външната среда продължава да се характеризира с висока степен на несигурност, с хетерогенно влияние върху икономическите и финансовите условия сред отделните сектори и държави. Потенциално влошаване на условията в международната търговско-икономическа среда може да има краткосрочен или дългосрочен ефект върху веригите на доставки, износа на стоки, потреблението и инвестиционната активност, а предвид високата степен на интегрираност на българската икономика в международните производствени и търговски вериги би имало отражение в отслабване на платежоспособността на кредитополучателите и увеличаване на необслужваните кредити.
Предвид силния кредитен растеж и висока несигурност запазването на изискването за 2% антицикличен капиталов буфер и през първото тримесечие на 2027 г. затвърждава капацитета на кредитните институции да абсорбират загуби при евентуални макро-финансови сътресения и допринася за устойчивостта на банковия сектор при натиск върху доходността и капиталовата позиция.
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 49 мин.
