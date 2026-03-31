Повече от 2,4 тона месо и месни заготовки с нарушения на изискванията за безопасност и проследимост са открити в магазин в Плевен. Проверката е извършена след подаден сигнал. Обектът е затворен от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Плевен, информират от БАБХ.
Инспекторите са установили, че част от месото е без идентификационна маркировка и етикет за произход, друга - без етикети на български език, а трета – с изтекъл срок на годност. Констатирани са лоши хигиенни условия в обекта и служители с изтекла валидност на личните здравни книжки.
Издадено е разпореждане за спиране на цялата дейност на фирмата, която държи магазина. Ще й бъде съставен акт. Цялото количество месо ще бъде унищожено в екарисаж.
БАБХ затвори магазин в Плевен заради тонове месо с изтекъл срок
Рая Назарян: България подкрепя Украйна не само в днешните трудни времена, ние имаме общи мечти за бъдещето и ще ги осъществяваме заедно
31.03
Председателят на КЗП: Не наблюдаваме увеличение на цените на основните хранителни стоки, но това не означава, че няма такова в някои сектори
31.03
Роден предприемач инвестира в създаването на частни бомбоубежища ...
23:05 / 31.03.2026
На 1 април имен ден празнува името, носещо енергията на чувствите...
22:14 / 31.03.2026
Масово присъствие на нитрати в салатите за великденската трапеза
21:58 / 31.03.2026
МВР с промяна при регистрацията на автомобили
21:35 / 31.03.2026
Бизнесмен с разкрития за Петрохан: Изчезнала е флашка с криптопор...
20:48 / 31.03.2026
Министърът на правосъдието: Нарушенията на Сарафов са от комплекс...
21:24 / 31.03.2026
