|БАБХ: Не се уволняват хора по анонимни писма
Публикуваме цялата позиция без редакторска намеса:
Във връзка с изявления на народни представители относно ръководството на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), заявяваме следното:
Направените твърдения се основават на "постъпил имейл“, а не на извършена проверка или официално установени факти. Публично беше заявено, че "се събира информация“, което само по себе си означава, че към момента няма представени доказателства.
В демократична държава не се уволняват хора по слухове и анонимни писма.
БАБХ е институция, която работи при стриктно спазване на закона, процедурите и принципите на административния процес. Всяко твърдение за нарушение подлежи на проверка от компетентните органи, но подобна проверка следва да бъде извършена по установения ред, а не чрез политически декларации от парламентарната трибуна.
Искането за оставки преди установяването на факти представлява форма на политически натиск върху независима контролна институция и създава опасен прецедент за подмяна на процедурите с публични внушения.
Българската агенция по безопасност на храните няма да допусне политически внушения да подкопават доверието в работата на нейните служители и експерти. Опитите за дискредитиране на институцията чрез непроверени твърдения представляват риск за стабилността и нормалното функциониране на системата за контрол в секторите "Храни“, "Растителна защита“ и "Здравеопазване на животните“.
"Категорично отхвърлям внушенията, направени в Народното събрание, които се основават единствено на непроверена информация от анонимни източници. През цялата си професионална кариера съм работил почтено и отговорно и никога не съм извършвал действия в нарушение на закона. Приветствам всяка проверка от компетентните институции, която ще установи истината. Българските институции трябва да работят на база факти, а не на база слухове и политически внушения“, заявява д-р Ангел Мавровски, изпълнителен директор на Агенцията.
БАБХ ще продължи да изпълнява своите законови правомощия професионално и отговорно.
