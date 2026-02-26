ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
БАБХ: Не се уволняват хора по анонимни писма
Автор: Ваня Кузманова 13:14Коментари (0)9
©
БАБХ отхвърли твърденията за нарушения, разпространени от народни представители на базата на анонимен имейл. 

Публикуваме цялата позиция без редакторска намеса:

Във връзка с изявления на народни представители относно ръководството на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), заявяваме следното:

Направените твърдения се основават на "постъпил имейл“, а не на извършена проверка или официално установени факти. Публично беше заявено, че "се събира информация“, което само по себе си означава, че към момента няма представени доказателства.

В демократична държава не се уволняват хора по слухове и анонимни писма.

БАБХ е институция, която работи при стриктно спазване на закона, процедурите и принципите на административния процес. Всяко твърдение за нарушение подлежи на проверка от компетентните органи, но подобна проверка следва да бъде извършена по установения ред, а не чрез политически декларации от парламентарната трибуна.

Искането за оставки преди установяването на факти представлява форма на политически натиск върху независима контролна институция и създава опасен прецедент за подмяна на процедурите с публични внушения.

Българската агенция по безопасност на храните няма да допусне политически внушения да подкопават доверието в работата на нейните служители и експерти. Опитите за дискредитиране на институцията чрез непроверени твърдения представляват риск за стабилността и нормалното функциониране на системата за контрол в секторите "Храни“, "Растителна защита“ и "Здравеопазване на животните“.

"Категорично отхвърлям внушенията, направени в Народното събрание, които се основават единствено на непроверена информация от анонимни източници. През цялата си професионална кариера съм работил почтено и отговорно и никога не съм извършвал действия в нарушение на закона. Приветствам всяка проверка от компетентните институции, която ще установи истината. Българските институции трябва да работят на база факти, а не на база слухове и политически внушения“, заявява д-р Ангел Мавровски, изпълнителен директор на Агенцията.

БАБХ ще продължи да изпълнява своите законови правомощия професионално и отговорно.


Още по темата: общо новини по темата: 202
26.02.2026 Плевнелиев: Ако Румен Радев стане премиер, ще е популист
25.02.2026 Проф. Росен Стоянов за отстранените лица от листите на БСП: Явно имат други ходове
25.02.2026 Президентът освободи главния секретар на МВР
25.02.2026 Костадинов Костадинов за отхвърленото вето на Йотова: Това е голяма победа за българската държавност
25.02.2026 Новият областен управител на Пловдив встъпи в длъжност
25.02.2026 Крум Зарков изключи осемте депутати от листите на БСП
предишна страница [ 1/34 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Явор Пенчев: Целенасочено се разпространяват неверни и манипулати...
10:57 / 26.02.2026
Закриват българската служба на "Свободна Европа"
10:36 / 26.02.2026
В едната част на България е пролет, в Родопите - сняг вали на гол...
10:58 / 26.02.2026
Антон Станков: Очакванията са заседанието на ВСС да бъде провален...
11:01 / 26.02.2026
Христанов: Частни лица проверяват влизащата стока вместо държават...
10:19 / 26.02.2026
Българка застава начело на американски град
09:48 / 26.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
19:11 / 24.02.2026
Адвокат: Бясна съм! Крайно време е държавата да се намеси и да регулира даването на здравна информация онлайн
Адвокат: Бясна съм! Крайно време е държавата да се намеси и да регулира даването на здравна информация онлайн
12:32 / 25.02.2026
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
14:12 / 25.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
14:06 / 25.02.2026
Кеворкян: Възторжените й поздрави към Юксел Кадриев поне засега задоволяват нуждата й от интимност
Кеворкян: Възторжените й поздрави към Юксел Кадриев поне засега задоволяват нуждата й от интимност
12:29 / 25.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Акция "Наглец" на Plovdiv24.bg срещу неправилното паркиране
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Математическата гимназия ще има нова сграда
Тежко ПТП между Войсил и Съединение
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли действията на служебното правителство?
Да
Не, служебното трябва просто да проведе изборите, не да прави толкова назначения
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: