ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Автобусните превозвачи: Цените на билетите е възможно да скочат с от 10 до 20%
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:22Коментари (0)215
©
Очакваното поскъпване на горивата поставя под напрежение транспортния сектор и поражда въпроси дали това няма да доведе до ръст в цените на превозите и на редица стоки и услуги. Превозвачите предупреждават, че ситуацията е критична, а част от тях вече подготвят разчети за потенциални корекции в тарифите.

Председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова посочи пред NOVA NEWS, че секторът е в особено тежко положение и при продължаващо увеличение на цените на горивата промени в тези на транспортните услуги може да се окажат неизбежни.

Градският транспорт с неминуемо повишение в цените

Милтенова обясни, че цените на транспортните билети не са увеличавани от 2021 г., въпреки ръста в минималната и средната заплати, осигурителните вноски и цените на горивата. Според нея, ако тенденцията се запази, цената на билетите може да се повиши с около 10-20%, макар и това да остава условно.

Тя подчерта, че бизнесът е в много деликатно състояние, защото транспортът е най-ощетеният сектор - всеки ден автобусите в градски условия изминават минимум 10–15 км на курс, има сериозен недостиг от около 24 млн. лв., свързан с намалените приходи заради отстъпките за пенсионери, ученици и други правоимащи групи.

"Средствата за компенсиране, предвидени в бюджета, не са достатъчни, а недостигът се поема от самите превозвачи", допълни председателят на КАП. Ситуацията според нея е много деликатна, а за 2026 г. се очертава още по-сериозен проблем с бюджета за компенсиране.

Транспортните разходи растат успоредно с цените на стоки и услуги

Според Пейо Майорски, който е председател на Асоциацията за защита на потребителите, транспортът е една от основните дейности, от които зависят стоки и услуги, затова цените на горивата влияят върху цялата икономическа верига. Той посочи, че горивата са силно спекулативен пазар – само внушение за недостиг и цените скачат. "Потребителите винаги плащаме сметките“, каза той, подчертавайки, че обществото е най-уязвимо от подобни ценови движения.

Относно евентуалното поскъпване на билетите, той допълни, че когато има основание, може да се вдигнат цените, но трябва да има ясни разчети. "Транспортните фирми имат право да вдигат цените, но потребителите трябва да разбират основанието“, коментира още той.

Ролята на регулаторите

Адвокат Незрет Бабучев обясни, че в закона не е предвидено държавата пряко да контролира или определя цените на горивата. "Регулаторите могат да санкционират, но не могат да спират поскъпването", допълни още той.

Новият особен търговски управител, въведен със законови промени, обаче има правото да извършва пълна ревизия на дружествата, включително проверки на финансови потоци и анализ на печалби и разходи.

Румен Спецов вече има всички правомощия – включително и да се разпорежда с частни активи, въпреки че засега публично не се говори за подобни действия.


Още по темата: общо новини по темата: 781
19.11.2025 Икономист: Никога горивата у нас не са били по-достъпни от сега
10.11.2025 Лек скок в цените на горивата
07.10.2025 Смяната на валутата от 1 януари няма да промени ценообразуването при
горивата
22.09.2025 Цените на бензина, дизела и битовия газ могат да скочат заради директива на ЕС, която ще започнем да прилагаме
11.08.2025 Бензиностанции в България без доставки на гориво в пика на лятото
06.08.2025 Пеевски с жесток удар по "Лукойл", сезира много институции!
предишна страница [ 1/131 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Поставят първия паметник на Васил Левски в Италия
10:21 / 20.11.2025
Асен Василев: Бюджет 2026 г. взема по 600 лева от всеки гражданин...
10:13 / 20.11.2025
Здравко Василев: Украинските бежанци вече се интегрираха и държав...
09:57 / 20.11.2025
Екоминистърът: Апокалипсисът в Елените е резултат от човешка дейн...
10:07 / 20.11.2025
Бойко Борисов: Предложихме 120 лева за коледни надбавки за най-бе...
09:36 / 20.11.2025
В Родопите откриха една от най-големите джамии на Балканите
09:26 / 20.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
10:06 / 19.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Много щастие за 4 зодии днес
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
12:18 / 19.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
PhillGood Festival в Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Масови протести срещу цените на горивата
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: