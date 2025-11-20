ЗАРЕЖДАНЕ...
|Автобусните превозвачи: Цените на билетите е възможно да скочат с от 10 до 20%
Председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова посочи пред NOVA NEWS, че секторът е в особено тежко положение и при продължаващо увеличение на цените на горивата промени в тези на транспортните услуги може да се окажат неизбежни.
Градският транспорт с неминуемо повишение в цените
Милтенова обясни, че цените на транспортните билети не са увеличавани от 2021 г., въпреки ръста в минималната и средната заплати, осигурителните вноски и цените на горивата. Според нея, ако тенденцията се запази, цената на билетите може да се повиши с около 10-20%, макар и това да остава условно.
Тя подчерта, че бизнесът е в много деликатно състояние, защото транспортът е най-ощетеният сектор - всеки ден автобусите в градски условия изминават минимум 10–15 км на курс, има сериозен недостиг от около 24 млн. лв., свързан с намалените приходи заради отстъпките за пенсионери, ученици и други правоимащи групи.
"Средствата за компенсиране, предвидени в бюджета, не са достатъчни, а недостигът се поема от самите превозвачи", допълни председателят на КАП. Ситуацията според нея е много деликатна, а за 2026 г. се очертава още по-сериозен проблем с бюджета за компенсиране.
Транспортните разходи растат успоредно с цените на стоки и услуги
Според Пейо Майорски, който е председател на Асоциацията за защита на потребителите, транспортът е една от основните дейности, от които зависят стоки и услуги, затова цените на горивата влияят върху цялата икономическа верига. Той посочи, че горивата са силно спекулативен пазар – само внушение за недостиг и цените скачат. "Потребителите винаги плащаме сметките“, каза той, подчертавайки, че обществото е най-уязвимо от подобни ценови движения.
Относно евентуалното поскъпване на билетите, той допълни, че когато има основание, може да се вдигнат цените, но трябва да има ясни разчети. "Транспортните фирми имат право да вдигат цените, но потребителите трябва да разбират основанието“, коментира още той.
Ролята на регулаторите
Адвокат Незрет Бабучев обясни, че в закона не е предвидено държавата пряко да контролира или определя цените на горивата. "Регулаторите могат да санкционират, но не могат да спират поскъпването", допълни още той.
Новият особен търговски управител, въведен със законови промени, обаче има правото да извършва пълна ревизия на дружествата, включително проверки на финансови потоци и анализ на печалби и разходи.
Румен Спецов вече има всички правомощия – включително и да се разпорежда с частни активи, въпреки че засега публично не се говори за подобни действия.
