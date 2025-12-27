ИЗПРАТИ НОВИНА
Атанас Зафиров: БСП доказа, че когато носи управленска отговорност, може да реализира реални леви политики в интерес на хората
Автор: Георги Кирилов 13:24Коментари (0)218
© Булфото
БСП доказа, че когато носи управленска отговорност, може да реализира реални леви политики в интерес на хората – за социална справедливост, икономическа стабилност и силна държава. Това заяви председателят на Националния съвет на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров по време на празнично заседание на Областния съвет на БСП-Пловдив.

В своето изказване той представи актуалната политическа обстановка в страната и подчерта, че участието на БСП в управлението е било водено от ясни принципи и отговорност към обществото. Зафиров акцентира върху усилията на левицата за защита на доходите, социалните права и сигурността на гражданите, като отбеляза, че именно левите политики са дали стабилност и предвидимост в условията на динамична и предизвикателна обществена и геополитическа среда.

"Нашата кауза е проста и ясна – държавата да работи за хората, а не хората да плащат цената на кризи и политическа нестабилност. Това бе смисълът на нашето участие в управлението“, подчерта още Атанас Зафиров

В заседанието участваха представители на партийните организации от град Пловдив и всички общини в областта. Сред присъстващите бе и министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов. Форумът бе ръководен от председателя на Областния съвет на БСП-Пловдив Атанас Телчаров, който от своя страна изтъкна значението на силните местни структури и единството в партията като ключово условие за успешно отстояване на левите политики. По негово предложение единодушно бе избран социалистът от Карлово Дамян Дамянов за представител на Пловдивска област във възстановения Национален дискусионен клуб "Димитър Благоев“.

Празничното заседание премина в дух на единство, отговорност и готовност за активна политическа работа в защита на левите ценности и приоритети.


Още новини от Национални новини:
17-годишен шофьор загина в катастрофа 
14:08 / 27.12.2025
Почина Мария Карафезиева
13:55 / 27.12.2025
Български ловци откриха изоставена кола, за която се смяташе, че ...
13:44 / 27.12.2025
Почина Деян Кюранов
12:53 / 27.12.2025
Телешкото месо си върви все по-нагоре в цената
13:09 / 27.12.2025
Читател: Открих стара касова бележка от аптека и се ужасих
12:24 / 27.12.2025

