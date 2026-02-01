ЗАРЕЖДАНЕ...
|Атанас Атанасов поряза Румен Радев
Атанасов напомни, че Народният съд е произнесъл 2730 смъртни присъди, а хиляди хора са били убити без съд и присъда. Според него именно тогава държавата губи върховенството на правото. "Както казва проф. Живко Сталев – държава без върховенство на правото е форма на организирана престъпност“, посочи той.
Затова според Атанасов днес не може да се говори за лекомислено "помирение“, без ясно назоваване на престъпленията на режима, защото "най-важната ценност в демократичните общества е човешкият живот“.
Разговорът премина към настоящата политическа ситуация и отношенията с президента Румен Радев. Атанасов припомни свой въпрос, зададен преди време на държавния глава – дали говори като президент или като политически конкурент. Днес, по думите му, отговорът вече е ясен. "В лицето на гражданина Румен Радев имаме много сериозен политически конкурент. Дори бих казал – политически съперник“, заяви той.
Лидерът на ДСБ беше категоричен, че след изборите не вижда основания за сътрудничество с Радев или с политически проект около него. Според Атанасов президентът отказва да даде яснота с кого и как ще се яви на избори, но "ориентацията му се вижда достатъчно ясно“.
В този контекст той защити и искането си за импийчмънт на Радев от 2023 година, свързано с отказа за изпълнение на решение на парламента за военна помощ за Украйна. По думите му това е било "драстично нарушение на Конституцията“, макар инициативата да не е получила подкрепа от останалите политически сили.
Атанасов постави под съмнение и антикорупционната реторика на Румен Радев. Той попита "с коя олигархия ще се бори президентът“, като даде конкретни примери. Според него един от хората, участвали активно в политическото лансиране на Радев, е бизнесменът Георги Гергов – приватизатор от началото на прехода и бивш почетен консул на Русия. "Двамата са в много близки отношения, това е публично достояние". "Нека хората сами преценят дали това е олигархия“, заяви Атанасов.
Като друг пример той посочи двама бивши вицепрезиденти на "Мултигруп“, наградени от Радев с орден "Стара планина“.
По темата за управлението Атанасов заяви, че демократичната общност трябва ясно да води страната "между две К – корупцията и Кремъл“, които по думите му "много често са свързани“. Той даде пример както с проекта "Турски поток“, така и с договора с "Боташ“, който определи като "корупционна яма“, струваща на България по около 500 хиляди евро на ден.
Атанасов коментира и напрежението в коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България“. Като лидер на най-старата партия в коалицията – ДСБ, той заяви, че се опитва да играе ролята на медиатор. "Нашите избиратели очакват от нас единство и твърдост. Очакват да се борим да бъдем първа политическа сила, за да решим редица проблеми от най-различни сфери в страната“, подчерта той.
Относно войната в Украйна Атанасов бе категоричен, че най-големият риск за страната е да бъде окупирана от Русия. "Не случайно целият Западен свят застава зад Украйна, независимо от различията си“, каза той и добави, че България трябва твърдо да отстоява европейската си ориентация. "Нашето място е в сърцето на Европа – там ни е мястото и този курс не бива да се променя.“
Според Атанасов има реален риск страната отново да бъде тласкана на изток, но демократичната общност не бива да допуска това. "България е направила своя избор. И независимо от опитите на руската агентура да влияе, този избор трябва да бъде защитен“, заключи той.
