Асен Василев след словесния сблъсък с Пеевски: Най-сетне се разходи по тротоарите на София
Автор: Ваня Кузманова 11:36Коментари (0)507
© Булфото
"Радваме се, че най-сетне се разходи по тротоарите на София, макар и с 5 човека охрана, които седяха около него и го пазеха", заяви лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев след словесния сблъсък с лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски

"Видяхме, че той изцяло е извън релси, защото усеща, че хората това правителство не го понасят по една проста причина - казват, че няма пари за лекари, казват, че няма пари за линейки, казват, че няма пари за българските граждани, но за касичките на Пеевски", допълни Василев. 

По думите му всички депутати е добре всеки ден да минават през центъра на София пеша. "Да се срещат с хората спокойно, без охрана, както ние се движим", допълни Василев.


