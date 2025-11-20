ИЗПРАТИ НОВИНА
Асен Василев: Ще окупираме парламента
Автор: Елиза Дечева 22:09Коментари (0)401
© Facebook
Да окупираме парламента следващия вторник, когато се гласува бюджетът и да не позволим да бъде приет, защото после ще е трудно връщане назад. Това каза лидерът на ПП Асен Василев на протеста, организиран от ПП в столицата в защита на Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов от ареста в затвора. 

На протеста бяха Лена Бориславова, Кирил Петков, Николай Денков, съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев и други.  

Василев подчерта, че този протест е само началото. "Ние ще се борим вътре, но  имаме нужда от вашата подкрепа отвън. Само заедно можем да спрем тази мафия да ни ограбва и да ни остави без бъдеще", каза Василев.  

"Тази България ще бъде на кметове, които не се огъват, които, като ги вкарат в карцера, казват: "Няма да се предам!". Това каза от трибуната бившият съпредседател на ПП Кирил Петков

"Фокус" припомня, че протести в защита на Коцев се проведоха още в морската столица и в Пловдив.


Статистика: