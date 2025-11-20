ЗАРЕЖДАНЕ...
|Асен Василев: Ще окупираме парламента
На протеста бяха Лена Бориславова, Кирил Петков, Николай Денков, съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев и други.
Василев подчерта, че този протест е само началото. "Ние ще се борим вътре, но имаме нужда от вашата подкрепа отвън. Само заедно можем да спрем тази мафия да ни ограбва и да ни остави без бъдеще", каза Василев.
"Тази България ще бъде на кметове, които не се огъват, които, като ги вкарат в карцера, казват: "Няма да се предам!". Това каза от трибуната бившият съпредседател на ПП Кирил Петков.
"Фокус" припомня, че протести в защита на Коцев се проведоха още в морската столица и в Пловдив.
