|Асен Василев: Когато се прилагаше 100% машинно гласуване, имаше най-малко изборни нарушения
"Това, което ние виждаме като изключителна опасност с въвеждането на нов тип машини за по-малко от два месеца, както е предвидено в доклада, е, че всъщност се цели едно – на всички е ясно, че нови машини за два месеца не могат да се въведат. Цели се да се мине на 100% хартиен вот“, коментира Василев.
Депутатът заяви, че управляващите искат да въведат т.нар. "броячки“ за два месеца, а ако се поръчат нови машини, те трябва до 10 февруари да бъдат купени и сертифицирани. По думите му, при заложен срок от по-малко от два месеца е очевидно, че подобна техническа подмяна не може да бъде реализирана на практика.
"Пъкленият план им е да се мине изцяло на хартиено гласуване", заяви той и допълни:
"Когато имахме 100% машинно гласуване, имаше най-честни избори и най-малко изборни нарушения. Машините са избрани от ГЕРБ – правителството на Бойко Борисов прави поръчката. Защо са ги поръчали, ако не им харесват?"
