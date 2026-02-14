ЗАРЕЖДАНЕ...
|Асен Василев: България има нужда от истинско правосъдие, което не обслужва властови интереси
Асен Василев отбеляза, че през последните години бяха изпробвани почти всички възможни варианти нещата да бъдат поправени в рамките на съдебната система. Почти всички тези опити обаче се провалиха. Имаше отделни стъпки напред, но те бяха частични и недостатъчни. Това, което днес ясно виждаме, е нарастващото чувство сред българските граждани и българския бизнес, че в страната липсват гаранции за справедливост. В икономическите дискусии основният проблем, който се поставя, е, че когато правиш бизнес в България, във всеки един момент някой може да дойде и да ти го отнеме. А няма съд, който да гарантира честен процес и защита на правата ти.
"Информацията, която излиза по нашумели случаи, допълнително засилва усещането, че системата не работи еднакво за всички. Това създава усещане, че в България човек трудно може да получи справедливо правосъдие по установения ред“, каза Асен Василев. По думите му информацията, която излезе по случая "Петрохан“, показа срив в системата да се справи с толкова тежко престъпление като престъплението към деца. "Повече от 12 месеца в ДАНС, прокуратурата и ГДБОП не се е случило нищо и това създава чувството, че човек няма как да получи справедливост, освен ако не стигне до саморазправа, което е много страшно, тъй като това е началото на края на една държава“, заяви лидерът на "Продължаваме Промяната“.
Той посочи, че целта на дискусията е да направим ясна диагноза на проблема, да стъпим на реалността, на демокрацията и да очертаем конкретни действия. Това изисква политическа зрялост и всички партии трябва да положат усилие за търсене на обществен консенсус, доколкото това е възможно. Ако процесът бъде политизиран и използван за партийни цели, няма да стигнем до истинска реформа. Василев изрази надежда дискусията да бъде началото на процес, който ще върне справедливостта като основа на българската държава.
Водещият дискусията Стою Стоев, член на Изпълнителния съвет на "Продължаваме Промяната“, отбеляза, че тази среща е организирана именно защото смятаме, че е крайно време експертите и хората с доказан опит в съответните области да бъдат водещият глас по темите, които обсъждаме в рамките на темата "Справедлива България“. Според Стоев темата за правосъдието и съдебната реформа е фундаментална, тя е гаранция за справедливостта в България. Но през последните години вместо напредък виждаме по-скоро регрес в тази област. Много хора израснаха с рефрена "съдебна реформа“, но в общественото пространство темата започна да губи тежест, въпреки че проблемът с корупцията остава водещ сред тревогите на българските граждани. "Думата "съдебна реформа“ не бива да се превръща в клише. Тя трябва отново да придобие съдържание, смисъл и конкретика“, призова Стоев.
Първата тема на дискусията беше посветена на въпроса "Има ли път към независима прокуратура?“. Фокусът беше върху законодателни, институционални и управленски решения, които могат да ограничат концентрацията на власт, да повишат прозрачността и да възстановят общественото доверие.
Участниците се обединиха около становището, че съществуват сериозни дефицити и бързи решения няма. Трябва да се избере Висш съдебен съвет, без квотата на Народното събрание да се парцелира между парламентарните групи, и да се заложи на качествени и независими хора, мотивирани да работят за справедлива съдебна система.
Втората тема беше посветена на "Влиянията в съдебната власт – предизвикателства пред независимостта и доверието“. Дискутирани бяха механизмите за формално и неформално влияние в съдебната система и има ли конкретни законодателни решения за ограничаване на зависимостите и повишаване на прозрачността и професионалната отговорност.
Участниците в дискусията посочиха, че е в ръцете на законодателя да ограничи механизмите, чрез които магистратите са държани в зависимост, с предприемането на мерки за ограничаване на командироването, справедливост при конкурсите, било то външни или вътрешни, както и други мерки.
В третия панел беше обсъдена темата за "Институционалните механизми за обезпечаване на независимост и професионализъм при избора на държавни органи от Народното събрание“. Водещият въпрос беше как да се ограничи партийното влияние при избора на ключови държавни органи и какви процедурни гаранции биха повишили професионализма и доверието при избора им.
Мнозинството от участниците смятат, че е възможно да се въведат механизми за прозрачност на процедурите, като се предприемат мерки за избягване на концентрацията на номиниране и избиране от един орган. Трябва да се работи и за въвеждане на по-дълги срокове за провеждане на процедурите по избор на органи от Народното събрание.
В края на дискусията Стою Стоев обобщи, че реформата в съдебната власт трябва да бъде проведена по демократичен начин – с ясни правила, широка подкрепа и политическа воля. "Предстои да видим дали ще успеем като политическа сила да поставим всички тези проблеми достатъчно ясно в следващите Народни събрания, така че реално да обърнем негативната тенденция и да спрем свободното падане в съдебната система. Въпросът е дали ще намерим достатъчно съмишленици за ключови и решителни мерки – без компромиси, без конюнктурни решения и без отстъпления, каквито за съжаление наблюдаваме през последните десетилетия“, каза той. И изрази надежда да се продължи със съвместната работа и да се премине към по-конкретни текстове и законодателни предложения, когато му дойде времето.
