Асен Василев: Ако законът се спазваше, Коцев щеше да е у дома

© Председателят на "Продължаваме промяната“ Асен Василев коментира случая с ареста на Благомир Коцев и Никола Бърбутов. Той заяви, че решението на съда да остави Коцев в ареста е "скандално“.



Това показва, че магистратите влизат в ролята на прокурори, смята той.



Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста. Това реши през седмицата Софийският градски съд. Прокуратурата пък обяви, че проверява дали свидетел по делото е дал показанията си под натиск от служители на Комисията за противодействие на корупцията.



"Ако се спазваше законът, Коцев щеше да е у дома. Видяхме съд, който не спазва закона и говори от името на всички български граждани, че показанията на един свидетел са 100% верни, въпреки отричания и противоречия“, заяви Василев.



Лидерът на ПП е категоричен, че целият процес е политически мотивиран. Той обвини прокуратурата и съда, че действат "по поръчка“ и държат хора в ареста без годни доказателства.



Според Василев това е начин да се оказва натиск и да се изфабрикуват лъжесвидетелства.



Той свърза казуса и с други знакови случаи – като този в Русе, където според него МВР и прокуратурата също са действали "скандално“.



"Видяхме скандално поведение на прокуратурата и на съда в този случай. Те задържаха четирите момчета, едното от които е на 15 години, другото не е излязло от колата. Тоест няма как да е ударило никого. Но престоя в арест. Сега във Велико Тарново ги пуснаха под домашен арест. Децата няма да тръгнат на университета и на училище“, коментира лидерът на ПП.



По повод предстоящия вот на недоверие Василев заяви, че темата за правосъдието и вътрешния ред е "най-тежко завладяната система“ и именно затова е във фокуса на опозицията.



"Хората обедняват, доходите са замразени, а правителството управлява през страх. Това рано или късно ще доведе до неговия край“, каза той.



Бившият финансов министър заяви пред bTV, че отчасти чрез административни решения инфлацията у нас е повишена.



"Защото цената на тока се вдигна с 13,5%, което е над 5%. На водата се вдигна с 20%. На университетското образование се вдигна с 8% заради увеличените университетски такси. Цената на обзавеждането в домакинството не се е вдигнала. Защото то идва с камион, основно отвън. Цената на всичко, което ние внасяме от Европа и от света, всичко идва с камион и кораб, не е мръднало. Домакинските стоки не са се качили. Обувки и облекла не са се качили. Това, което виждаме е, че основните цени, които са се качили, са административните. Ток, вода, такси, най-разнообразни - тол такси, винетки и така нататък. Които водят до вдигане на цени на производството в страната. Като производство в страната имам предвид, че основно хранителните стоки са скачили. Оттам вече отиваме към ресторанти, хотели и всякакви видове услуги. И ако погледнем инфлацията. Всички стоки, които се внасят от Европа, инфлацията им е нула“, смята Василев.



Според него сегашното управление е "прекалено вредно за България“ и трябва да си отиде. "Всяка партия трябва да е готова за избори във всеки един момент“, подчерта той.