© ФОКУС В правомощията на президента Илияна Йотова е да реши кой да бъде служебен министър - председател, най-важното за нас е да има честни избори и силно вярваме, че посочването на Андрей Гюров е една добра стъпка в тази посока. Това заяви лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев минути, след като стана ясно, че президентът е избрал подуправителя на БНБ за служебен премиер, предаде репортер на ФОКУС.



"Ако Бойко Рашков стане вътрешен министър, това наистина ще бъде гарант за честни избори, защото си спомняте, че през 2021 година, докато Рашков беше вътрешен министър, в секциите имаше най-малко купени и контролирани гласове. През 2022 г., макар и при правителството на Гълъб Донев и г-н Демерджиев, нивото на купени и контролирани гласове се вдигна", заяви Василев.



"Служебното павителство ще е на България", заяви лидерът на ПП на въпрос дали служебното правителство сега ще бъде на ПП-ДБ.



"Днес заедно с ДБ внесохме отново законопроекта за премахването на охраната на Борисов и Пеевски, надяваме се БСП под ново ръководство да го подкрепи и този път да мине в зала и да се построят две детски градини, а не да плащаме за охрана на Борисов и Пеевски", каза той.







За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.