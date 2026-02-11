ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Асен Василев: Ако Бойко Рашков стане вътрешен министър, това ще е гарант за честни избори
Автор: Марияна Стойчева 14:10Коментари (1)811
© ФОКУС
В правомощията на президента Илияна Йотова е да реши кой да бъде служебен министър - председател, най-важното за нас е да има честни избори и силно вярваме, че посочването на Андрей Гюров е една добра стъпка в тази посока. Това заяви лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев минути, след като стана ясно, че президентът е избрал подуправителя на БНБ за служебен премиер, предаде репортер на ФОКУС. 

"Ако Бойко Рашков стане вътрешен министър, това наистина ще бъде гарант за честни избори, защото си спомняте, че през 2021 година, докато Рашков беше вътрешен министър, в секциите имаше най-малко купени и контролирани гласове. През 2022 г., макар и при правителството на Гълъб Донев и г-н Демерджиев, нивото на купени и контролирани гласове се вдигна", заяви Василев.

"Служебното павителство ще е на България", заяви лидерът на ПП на въпрос дали служебното правителство сега ще бъде на ПП-ДБ. 

"Днес заедно с ДБ внесохме отново законопроекта за премахването на охраната на Борисов и Пеевски, надяваме се БСП под ново ръководство да го подкрепи и този път да мине в зала и да се построят две детски градини, а не да плащаме за охрана на Борисов и Пеевски", каза той.





Още по темата: общо новини по темата: 93
11.02.2026 »
11.02.2026 »
11.02.2026 »
11.02.2026 »
11.02.2026 »
11.02.2026 »
предишна страница [ 1/16 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Кокорчо Пе**лов пак сам се издаде кой и каква *ЗЗглоБка* ще прави!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите...
12:27 / 11.02.2026
Българин, завърнал се след 10 години в чужбина: Инфлацията на Зап...
11:57 / 11.02.2026
Радостин Василев за ''Петрохан": Васил Терзиев да си подаде остав...
12:05 / 11.02.2026
Проговори бащата на Николай Златков, разкри какво е видял в Мекси...
11:56 / 11.02.2026
ИТН внася законопрект за допълнение на Закона за личните данни, и...
12:22 / 11.02.2026
Строителството на обходния път на Кресна – ще има 3 големи моста ...
11:58 / 11.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Парламентарни избори 2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: