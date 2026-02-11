ЗАРЕЖДАНЕ...
|Асен Василев: Ако Бойко Рашков стане вътрешен министър, това ще е гарант за честни избори
"Ако Бойко Рашков стане вътрешен министър, това наистина ще бъде гарант за честни избори, защото си спомняте, че през 2021 година, докато Рашков беше вътрешен министър, в секциите имаше най-малко купени и контролирани гласове. През 2022 г., макар и при правителството на Гълъб Донев и г-н Демерджиев, нивото на купени и контролирани гласове се вдигна", заяви Василев.
"Служебното павителство ще е на България", заяви лидерът на ПП на въпрос дали служебното правителство сега ще бъде на ПП-ДБ.
"Днес заедно с ДБ внесохме отново законопроекта за премахването на охраната на Борисов и Пеевски, надяваме се БСП под ново ръководство да го подкрепи и този път да мине в зала и да се построят две детски градини, а не да плащаме за охрана на Борисов и Пеевски", каза той.
