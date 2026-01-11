ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Асен Василев: 29 март е реалната дата за нови избори
Автор: Илиана Пенова 16:44Коментари (0)165
©
Трябва да се отиде максимално бързо на нови избори, така че ще върнем мандата още в момента на получаването.

Това заяви пред журналисти председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"Ако погледнем календара, реалната дата за нови избори, е 29 март, защото след това е пролетната ваканция на училищата, а след това е Великден", каза още той. 

"Ние сме дали заявка за 100% гласуване с машини и смятаме, че Парламентът трябва да разгледа изборния кодекс", заяви Василев.


Още по темата: общо новини по темата: 98
11.01.2026 Делян Добрев: Чудо винаги може да се случи
10.01.2026 Слави Трифонов: Много вожд, малко индианец
10.01.2026 Бойко Борисов каза кой ще спечели изборите
10.01.2026 Румен Христов: С политически проект на Румен Радев трудно бихме намерили общ език
10.01.2026 Иво Сиромахов: Всеки влиза в политиката с големи планове и обещания, но колко от тях бяха изпълнени? 
10.01.2026 Зафиров: Влизам на този конгрес със самочувствието, че съм си свършил добре работата 
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Заради екстремното време голяма българска община обяви 12 януари ...
14:21 / 11.01.2026
Делян Добрев: Чудо винаги може да се случи
13:46 / 11.01.2026
Слави Трифонов: Това е такъв срам!
13:45 / 11.01.2026
Могат ли непълнолетни да обменят левове за евро в банките
13:45 / 11.01.2026
Eдното платно по пътя Девин – Смоля е отворено, работата по свлач...
13:03 / 11.01.2026
Шефът на НАП: Има известни неудобства при пазаруването с евро
13:03 / 11.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
22:15 / 09.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
19:00 / 09.01.2026
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
12:30 / 09.01.2026
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
17:24 / 09.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
Акция "Наглец" на Plovdiv24.bg срещу неправилното паркиране
Електронно таксуване в градския транспорт
Специализирани полицейски операции в страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: