Асен Василев: 29 март е реалната дата за нови избори

© Трябва да се отиде максимално бързо на нови избори, така че ще върнем мандата още в момента на получаването.



Това заяви пред журналисти председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.



"Ако погледнем календара, реалната дата за нови избори, е 29 март, защото след това е пролетната ваканция на училищата, а след това е Великден", каза още той.



"Ние сме дали заявка за 100% гласуване с машини и смятаме, че Парламентът трябва да разгледа изборния кодекс", заяви Василев.