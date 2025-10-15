ЗАРЕЖДАНЕ...
|Арестувани са четири лица: Прокуратурата с подробности за разследването на "черното тото"
"Повдигнатите обвинения са за пране на пари, корупционни схеми, трансгранична престъпна дейност и Манипулиране на резултати от спортни събития. “Сумата пари влиза в категория “утежнено" пране на пари- особено тежко престъпление. “Ние сме длъжни да поискаме да бъдат задържани в България, а после да бъдат предадени във Франция", каза още Кънев.
"Не са най-ниско ниво в групата. Става въпрос за дейност, която е извършвана дълго време, а не еднократен акт". Към момента все още няма уточнение за какъв точно спорт става въпрос, но се касае за такива, които са част от съответните спортни национални и международни календари на съответните федерации. Прокурорът посочи още, че от Френската прокуратура изрично са поискали конфиденциалност и да не се разгласява какви са параметрите на разследването, посочиха от Националното следствие", обясни още той.
