ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Арестувани са четири лица: Прокуратурата с подробности за разследването на "черното тото"
Автор: Марияна Стойчева 15:53Коментари (0)100
© Фокус
Арестувани са тези, на които им е издействана европейска заповед на арест. Те са четири лица от мъжки пол. Ще бъдат внесени искания от Софийска градска прокуратура за задържане до 72 часа. До 10 години затвор предвижда този тип престъпления. Това заяви заместник-градски прокурор Ангел Кънев на съвместен брифинг със Софийска градска прокуратура, НСлС и ГДБОП-МВР във връзка с Европейски заповеди за разследване и в изпълнение на Европейски заповеди за арести, издадени от френските власти, относно разследване срещу организирана престъпна група за манипулиране на тенис мачове.

"Повдигнатите обвинения са за пране на пари, корупционни схеми, трансгранична престъпна дейност и Манипулиране на резултати от спортни събития. “Сумата пари влиза в категория “утежнено" пране на пари- особено тежко престъпление. “Ние сме длъжни да поискаме да бъдат задържани в България, а после да бъдат предадени във Франция", каза още Кънев.

"Не са най-ниско ниво в групата. Става въпрос за дейност, която е извършвана дълго време, а не еднократен акт". Към момента все още няма уточнение за какъв точно спорт става въпрос, но се касае за такива, които са част от съответните спортни национални и международни календари на съответните федерации.  Прокурорът посочи още, че от Френската прокуратура изрично са поискали конфиденциалност и да не се разгласява какви са параметрите на разследването, посочиха от Националното следствие", обясни още той.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Арестуваха катаджия и жена, измислили криминална схема
14:08 / 15.10.2025
Откриха крадени части в автоморга
13:34 / 15.10.2025
Мирчев: Писах два есемеса на Борисов
13:35 / 15.10.2025
Френски икономист: Единствената промяна за клиентите на банките в...
13:03 / 15.10.2025
Британско семейство: България трябваше да е райско място за нас, ...
11:19 / 15.10.2025
Брокери от Гърция: Много села станаха "български", без проблем ку...
10:52 / 15.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в България
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пловдив приема първия си бюджет в евро
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: