|Арестуваха катаджия и жена, измислили криминална схема
Като обвиняема е привлечена и Е.П., на 49 г., за това, че в периода от 29.10.2024 г. до 13.10.2025 г. в гр. Хасково, на територията на сектор "Пътна полиция“ при ОД на МВР-Хасково, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като помагач, подпомогнала Б.Д., длъжностно лице в сектор "Пътна полиция“ на отдел "Охранителна полиция“ при ОД МВР-Хасково, да приеме дар - парични суми, които не му се следват, за да извърши или да не извърши действия по служба, нарушавайки служебните си задължения – престъпление по чл. 301, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.
Установено е, че Б.Д. работил като длъжностно лице в сектор "Пътна полиция“ към ОД на МВР-Хасково. Неговите задължения включвали извършването на проверка за съответствие на номерата на двигател, рама и година на производство на автомобили с посочените в документите. Той трябвало да следи и за неизправности на колите при преминаване на техническия преглед. Установено е, че Б.Д. системно нарушавал тези задължения или извършвал проверките формално.
В тези действия му помагала Е.П., която осъществявала контакт със собствениците или ползватели на автомобили с неизправности или нередовни документи. Тя работела в помещение, което се намирало близо до пътната служба и предлагала услуги за попълване на документи за регистрация. Според събраните до момента доказателства Е.П. определяла цена на услугата за регистрация на автомобили с неизправности или нередовни документи, в която се включвал и подкуп в пари за Б.Д.
Обвиняемите Б.Д. и Е.П. са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По досъдебното производство се извършват действия по разследването.
