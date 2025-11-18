ИЗПРАТИ НОВИНА
Арендатор на 4600 декара: Без дългосрочни договори няма как да инвестирам
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:28
©
Задава ли се напрежение в земеделския сектор - и по-специално между арендатори и собственици на земя.

От Асоциацията на зърнопроизводителите настояват да отпаднат краткосрочните договори за наем с аргумента, че вредят на предвидимостта и инвестициите в сектора.

На обратния полюс са от Асоциацията на собствениците на земя, според които без едногодишни договори ще се стигне до произвол и неплащане на рента.

Пенка Стаматова е сключила 2-годишен договор с арендатор, който да обработва земята ѝ.  По-голям от този срок крие риск, категорична е жената.

"За нас това е минус, защото евентуално, ако той не си изпълни договорните задължения, ние нямаме права да са откажем, да си дадем земята. Можем по съдебен път, но за нас това не е изгодно, това са разходи допълнителни“, казва пред bTV Стаматова.

В пет района на страната има повишение в цената на сделките с ниви. Само в един има намаление

На другия полюс е фермерът Господин Христов  - арендатор на 4600 декара.

"За мен лично всяка година да преподписвам по 100-150 едногодишни договора е бреме, време и пари. След като нямам дългосрочност, предвидимост, няма как да инвестирам“, казва той.

Без сигурна земя инвестицията в поливни системи, например, които са наложителни заради опустошителното засушаване през последните години, няма как да се случи, категорични са фермерите от Врачанско.

От Асоциацията на собствениците на земеделска земя контрират, че без едногодишни договори в сектора ще настъпи хаос.

Почти всяко българско домакинство разчита на доходи от наем и аренда на земеделска земя. Според БАСЗЗ в готвените промени има рискове за собствениците на земи

Причината собствениците на земя да сключват договори за наем, а не за аренда е не защото сме некоректни към тях, а защото планират да продадат земята си или пък не могат да се съберат всички наследници, за да подпишат договор за аренда, обяснява Радостина Жекова от Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

"Четох, че 3500 души няма да си получат рентите. Абсолютен цинизъм, защото становището е разписано от 10 фонда. Няма как да говориш от името на хора, които имат по 10 декара земя, защото това е долу-горе средният размер на земята в България. И ти да имаш стотици хиляди декари земя и да обясняваш, че  защитаваш малките, абсурдно е това“, казва Радостина Жекова.

Според зърнопроизводителите договорите със стопаните  трябва да са поне 5-годишни.







