Българската народна банка, която отговаряше за плавния преход към еврото, се превърна в спекулант" – заявиха от гражданската инициатива "Антиспекула" в своя позиция в социалните мрежи.Според платформата за контрол на цените, в началото на месец януари, когато "закръглянето нагоре и превалутирането "1 лев = 1 евро" са се вихрили с пълна сила, БНБ е решила да увеличи цените на колекционерските български банкноти с между 21% и 95%.Проверка в сайта на БНБ както и в стари негови архиви се вижда, че и наличностите на въпросните банкноти, с които разполага банката, са почти непроменени между декември и януари."Просто някой е решил, че след еврото защо не и централната банка да вдигне цените" – коментираха от "Антиспекула"."Разбира се, това е в очевиден разрез със Закона за въвеждане на еврото поради липсата на ясна икономическа обосновка. От "Антиспекула" подадохме сигнал до Комисията за защита на потребителите, която да извърши проверка и да санкционира БНБ при открити нарушения на закона" – категорични бяха те.