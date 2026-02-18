ЗАРЕЖДАНЕ...
|Андрей Янкулов: Не познавам никого от сдружението на Калушев, не съм му дарител
"Оставете завоалираните глупости и започвайте с директните атаки. С истинско изумление вчера научих как "Антикорупционен фонд" е едва ли не някаква всевластна институция, която е в състояние да упражнява натиск върху силовите държавни структури посредством крайно опасния инструмент именуван "запитване по Закона за достъп до обществена информация", коментира още той.
И допълни: "Може би точно защото са били така мощно натиснати от лошия АКФ, силовите структури на държавата вероятно не са могли да свършат работата си по изясняване на дейността на петроханската група. Което резултира в шест конкретни жертви и неизмеримо обществено напрежение, в което всяка версия за всичко, касаещо групата, се оказва възможна".
"Ако АКФ наистина беше толкова мощна организация, както се привижда тези дни на мнозина, които изглеждат притеснени от нещо, то тогава вече съвсем реалният няколкогодишен постоянен "натиск", който АКФ се опитваше да оказва на същите тези институции да разследват мрежите на "Осемте джуджета" и "Мартин Нотариуса" и куп други казуси, все щеше да е дал някакъв резултат. "Натиск" през множество разкрития, сведения и всякаква друга информация, отнесена до знанието на институциите, а не до едно заявление по ЗДОИ.
Но тъй като такъв резултат няма, явно АКФ не може да въздейства на институциите и е абсурдно те непрекъснато удобно да прехвърлят вината другаде, вместо да анализират собствените си дефицити по този толкова трагичен случай.
Пределно ясно ми е защо се разгаря тази атака с такъв нелеп наратив.
Бих посъветвал атакуващите да не се занимават с подобни невероятни логически връзки, през които аз трябва да влизам в обяснителен режим за заявление по ЗДОИ", каза още Янкулов.
