Андрей Райчев: На следващите избори ще гласуват 3.5 милиона души
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:12
© bTV
330 дни преживя кабинетът "Росен Желязков“, преди вчера премиерът да подаде оставка.

"Протестът поиска оставка. След първото, много кратко, мимолетно искане на промяна в бюджета, исканията ескалираха до оставка и това беше много ясно. Беше много ясно видимо на площада, беше много ясно видимо в изказванията на лидерите на протеста. В това отношение нямаше разминаване между голямата част на протеста“.

Това коментира в "Тази сутрин“ Боряна Димитрова, социолог от "Алфа рисърч".

"Няма съмнение, че това беше един изключително мащабен протест и по своята сила, и даже не само по броя на присъстващите, а по този тип енергия и съчетаването на съвсем различни поколения“, посочи тя. По думите ѝ младото поколение още не е преживяло разочарования.

"Подобни мащабни протести са характерни с това, че има съгласие върху негативния дневен ред - какво не искаме. И ние видяхме в множество плакати какво не искаме - антикорупция, антизависимости, непрозрачно разпределение на средствата. Много искаме човешко достойство, не искаме да ни унижават. Това го видяхме в най-различни форми. Трудната част оттук нататък е съгласие по позитивния дневен ред“, коментира Боряна Димитрова. 

"Нещата, срещу които се обявяват хората от протеста - част от тях не се решават бързо. Независима съдебна система, независимост между институциите, взаимен контрол, това е един дълъг процес, по който първо трябва да има съгласие“, отбеляза още тя.

По думите ѝ протестът е постигнал важната част, но предстои съгласие по дневен ред и тепърва предстои да се извървят по-дългите и трудни процедури.

"Ивайло Мирчев вчера каза новата дума, която ще стана модерната, както преди това беше и "изчегъртване“ – "разграждане“, посочи социологът Андрей Райчев.

"На протестите нямаше едно украинско знаме. Не е за вярване. Там една трета са строго антируски, проукраински настроени. Нямаше нито една обратна провокация. Соросоиди, умни, красиви - нищо.  Двете групи, двете опозиции, които изглеждаха в неразрешим сблъсък, на което се държаше всъщност тази власт, твърдо решиха да се самоограничат. Изключително постижение“, коментира той.

"Нито Радев нещо каза, нито Костадинов нещо каза, нито другите“, отбеляза той и допълни, че е имало много голяма степен на политическа култура, което е поразително.

По думите му протестът е бил гигантски пъти по-голям, отколкото са очаквали самите му организатори. Имало е много голяма степен на политическа култура.

"Народът – това е общонароден митинг, се намеси много културно и на много съзнателно в една ситуация, която изглеждаше напълно неразрешима“, посочи Андрей Райчев.

По думите му масовият антиправителствен протест от 10 декември е два пъти по-голям от предишния и ясно е показал волята на хората

Според него вчера Бойко Борисов е бил в най-добро настроение. "Преди месец той каза "Трябва да стана премиер, иначе ще стане беля“. Пеевски му каза "Не!“, посочи социологът. 

Според Райчев "България е в нов етап, на терена има огромен могъщ фактор - много високо политически осъзнати хора. И какво ще бъде нататък, е много трудно да се кажа - това не е същата история. Само помислете как 100 хиляди души се синхронизират политически, и то само в София". 

По думите му рязко сме се европеизирали и вече се държим по нов начин. "Ще си оправим държавата", заяви Райчев.

Според него 3,5 милиона души ще гласуват на предстоящи избори. 

"Вотът ще определи нова политичка конфигурация, ако президентът Радев слезе и оглави това, което толкова време се чака", отбеляза социологът. Според него над 500 хиляди ще гласуват за настоящия държавен глава, "въпреки че според някои за Румен Радев ще гласуват милион души".

Журналистът Стояна Георгиева отбеляза, че безобразията са започнали да стават всекиденевие. 

"Видимите прояви и демонстрации на едно дебелашко самозабравяне много подразни хората. "Продължаваме промяната“ изиграха доста съществена роля да провокират, да насочат интереса на обществото към фигурата, която е най-сериозният дръзнител“, коментира още тя.

"Фигурата, която действително и на символично, пък и на буквално ниво, представлява тази завладяна държава. И на всичките тези митинги, особено в София, много беше ясно посланието срещу Пеевски. Това е основният дразнител", посочи Стояна Георгиева.

По думите ѝ общественият консенсус е как да бъде демонтиран този модел и това трябва да бъде дневният ред на всички политически сили.


11.12.2025 Борисов: През това управление няма нито едно нещо, от което да се срамуваме, нито една корупционна сделка
11.12.2025 Какво казва Конституцията за настоящата политическа ситуация?
11.12.2025 Ева Кикерезова показа свирката от протеста
11.12.2025 Правителството подаде оставка!
11.12.2025 ПП–ДБ иска оставката на кмета на Пловдив заради допусната заплаха за сигурността на десетки хиляди граждани по време на протеста
11.12.2025 Асен Василев: Пловдив ме изненада
Принципа на гласуване у нас е сбъркан! Или поне е направен така, че много лесно да бъде манипулиран вота на избирателите. Делян Пеевски много добре усети тази “пукнатина” и я използва максимално добре на последните избори. Само два месеца след основаването на неговото ДПС, без никави физически усилия успя да “спечели” толкоз много гласове?!? Забележете къде са крепостите на Свинята-в най-бедните райони на страната, там където хората са с ниски доходи, безработицата е висока, много от тях разчитат на помощи, и не на последно място е пълно с ромско население. Териториалния принцип на разделение, а не Демографския, дава предимство на малките общини да бъдат парламентарно представени. Има много добър клип на Манол Глишев обясняващ този “феномен”. Ето защо на следващите избори, дори да гласуват 80% от имащите право на глас, резултатите няма да са много по-различни. Делян раздава, Делян купува, Делян заплашва, Делян използва малките Общини за да печели места в Парламента.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Слави: Ние чалгарите имаме по 9 живота, аз моите още не съм ги из...
13:05 / 12.12.2025
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да сп...
12:02 / 12.12.2025
Задържаха полицейски шеф
11:50 / 12.12.2025
Здравният министър: Имунизации ще се извършват от педиатри след н...
11:47 / 12.12.2025
Сърбски наркобос осигурявал по 6000 лева месечна заплата на шофьо...
11:29 / 12.12.2025
Powerwolf са третият хедлайнер на Midalidare Rock 2025
11:13 / 12.12.2025

