Андрей Гюров към областните управители: Очаквам максимално добра организация за честни избори
Автор: Ваня Кузманова 13:20Коментари (1)468
© Булфото
Безпристрастност, добра организация и навременни действия по организирането на честни и прозрачни избори очаква министър-председателят Андрей Гюров от новите областни управители. На инициираната от премиера среща с тях днес бяха обсъдени всички ключови теми от процеса по подготовката на предстоящия предсрочен вот през април.

Второстепенни задачи няма, категоричен беше Гюров и посочи, че целта на служебния кабинет е да бъдат проведени изборите професионално, прозрачно и спрямо правилата. Задачата Ви е тежка и отговорна, наясно сме, че ще има много предизвикателства и сме готови да Ви подпомогнем с всичко, каквото зависи от нас, заяви още Гюров. Министър-председателят специално акцентира върху необходимостта да бъде създадена добра организация и координация.

Премиерът коментира и критиките в публичното пространство по отношение на смяната на областните управители. Тези обвинения идват предимно от хората, които проведоха едни от най-нечестните избори в историята на страната и това беше дори санкционирано от Конституционния съд, припомни Гюров и добави - изборът да го направим по този начин, толкова бързо и с Вас тук около тази маса, е единствено с цел да осигурим професионализъм и да подсигурим добра организация за провеждане на изборите.


А знаете ли, че областният управител може да отменя решения на кметовете и на областните съвети? Значи кметовете, които са избрани на избори, ще бъдат контролирани от калинки, назначени от правителство, което никой не е избирал на избори. И имат 10% подкрепа. А това правителство е назначено от "президент", който никой не го е избирал за президент. Пеперасти, сър!
