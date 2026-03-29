Автор: Ваня Кузманова 11:50 / 29.03.2026

Правителството въвежда голям пакет от мерки с една ясна цел – да спрем поскъпването за българските потребители. Това заяви във видео обръщение служебният премиер Андрей Гюров.



По думите му поскъпването е причинено от конфликта в Близкия изток. "Една война, която не ние започнахме, не ние контролираме и не ние можем да кажем кога ще свърши", допълни той.



Служебният премиер обеща да направи така, че този външен натиск да се усети най-малко от хората.



"При транспорта най-силно се усеща увеличението на цените на горивата и ако не действаме, това директно ще се отрази на всичко останало – от пътуването до храните и стоките. Затова взехме решение да отложим въвеждането на толтаксите с няколко месеца, което означава 30 млн. евро по-малко разходи за превозвачите. Пари, които иначе щяха да отидат директно в цените. Тази мярка засяга всички превозни средства над 3,5 тона. Големите камиони, земеделската техника и дори малките бусове, с които храната стига до хората", каза още Гюров.



Служебният премиер посочи, че кабинетът е започнал преговори с ЕК за допълнителни подкрепа от 50 млн. евро за транспортния сектор.



Друг важен приоритет са храните: "Искаме хората да имат достъп до български плодове и зеленчуци. По тази причина подпомагаме земеделските производители, намаляваме акциза за горивата и изплащаме субсидиите по-рано. Така те ще могат да произведат повече и ще го направят сега, когато е най-важно", каза още той.



"Една от най-силните антиинфлационни мерки е свързана с тока за бизнеса. При високи цени ще има работещи компенсации, така че бизнесът да не прехвърля за разходите върху хората. Това важи за всички от индустрията до малките предприятия, фризьорски салони, маникюристи, болници, училища, детски градини. Тези мерки трябва да стигнат до всеки човек и особено до най-уязвимите. Затова вече въведохме директна помощ от 20 евро заради повишените цени на горивата", допълни министър-председателят.



"Следващите стъпки са откриването на 15 000 работни места за младите хора и трайно безработните. Подготвя се и наредба за енергийната бедност", заключи Гюров.