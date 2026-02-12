ИЗПРАТИ НОВИНА
Андрей Гюров: Не съм зависим от нито една политическа партия
Автор: Марияна Стойчева 12:12Коментари (0)321
© ФОКУС
В този кабинет не трябва да има хора на конци. Хората ясно казаха, че не искат такъв тип управление. Не съм член на ПП, не съм зависим от нито една от политическите партии. Това заяви Андрей Гюров след разговор с президента Илияна Йотова, която му връчи мандат за съставяне на правителство, предаде репортер на ФОКУС.

"Ще работим по най-важните задачи, които се разкриват пред държавата, за да има едно плавно предаване на управлението към следващото мнозинство, да се справим със всички кризи, които биха се изправили пред нас и да осигурим спокойствие, да вършим работа без да се създава истерия“, заяви още Гюров.

На въпрос дали Бойко Рашков ще е изборът му за министър на вътрешните работи, той отговори: 

"Не обсъждам имена в момента. Трябва да проведа разговорите и ще ви съобщя. Трябва да е човек, който има репутация, който от ден първи може да влезе в министерството и да започне да предприема действия за осигуряване на честни избори. Наистина списъкът не е много голям. Трябва да е човек от системата, но ние ще разгледаме всички възможности. Гледаме ги в цялост, както за вътрешните работи, така и за министър на правосъдието", заяви Гюров.



