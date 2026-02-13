ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Анализатор: Рисковете пред това служебно правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора
Автор: Цоня Събчева 08:15Коментари (0)477
©
Единствено от г-н Гюров си зависи дали самото служебно правителство ще е подчинено на партиите, или ще упражнява свободно и независимо своята работа. Това каза политическият анализатор Георги Харизанов в предаването "България, Европа и светът на фокус" по радио "Фокус" относно служебното правителство на Андрей Гюров.

По думите му рисковете пред това служебно правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора. "При единния сценарий ще има действия високо експертни, но силно политически мотивирани, които не съвпадат непременно с волята и с вижданията на министър-председателя и на президента, да не забравяме. И другият риск е попадането на случайни хора, които само защото са се позиционирали по някакъв начин политически, протестно, опозиционно, антистатукво и т.н., ще получат шанс да попаднат на позиции, за които не са готови", обясни той.

Според него изборът на Гюров беше доста логичен като цяло и доста очакван, но със сигурност част от мотивацията е това да се подаде ръка на градската демократична общност и тя, ако не е привърженик и съмишленик и съюзник в битките, поне да не бъде враг. 

"Вътре в коалицията ПП-ДБ има много различни отношения към Румен Радев – на "Продължаваме промяната“ е едно, на "Демократична България“ е съвсем друго, на техните електорати също е много различно отношението лично към Румен Радев. Така че как би изглеждала една такава коалиция на фона на проевропейските и прозападни претенции, за мен ще е много любопитно и в това отношение специално аз съм по-скоро скептичен към нея", смята Харизанов.


Още по темата: общо новини по темата: 103
12.02.2026 Синдикатът в МВР: Изборът на вътрешен министър трябва да бъде отговорен
12.02.2026 ЦИК открива обществена поръчка, свързана с машинното гласуване
12.02.2026 Президентът: Аз няма да нося отговорност за този служебен кабинет, ще бъда негов коректив
12.02.2026 Андрей Гюров: Не съм зависим от нито една политическа партия
12.02.2026 Йотова връчи папката за съставяне на служебно правителство на Андрей
Гюров
12.02.2026 Илияна Йотова приема Андрей Гюров, за да му връчи мандат за служебно правителство
предишна страница [ 1/18 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
22:53 / 12.02.2026
Жълт код за Пловдив утре
21:08 / 12.02.2026
Димитър Радев: България в еврозоната поставя началото на нов етап...
19:56 / 12.02.2026
Синдикат "Образование" предлага облекчен материал и повече практи...
19:55 / 12.02.2026
Желязков за случая "Петрохан": Това е една голяма национална драм...
19:10 / 12.02.2026
Слави: напълно безумно, абсолютно откачено и мисля, че всеки норм...
19:08 / 12.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
12:21 / 12.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Пари, много пари при четири зодии днес
Пари, много пари при четири зодии днес
09:25 / 11.02.2026
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
14:39 / 12.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Kатастрофи Великотърновско
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Парламентарни избори 2026
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: