|Анализатор: Рисковете пред това служебно правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора
По думите му рисковете пред това служебно правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора. "При единния сценарий ще има действия високо експертни, но силно политически мотивирани, които не съвпадат непременно с волята и с вижданията на министър-председателя и на президента, да не забравяме. И другият риск е попадането на случайни хора, които само защото са се позиционирали по някакъв начин политически, протестно, опозиционно, антистатукво и т.н., ще получат шанс да попаднат на позиции, за които не са готови", обясни той.
Според него изборът на Гюров беше доста логичен като цяло и доста очакван, но със сигурност част от мотивацията е това да се подаде ръка на градската демократична общност и тя, ако не е привърженик и съмишленик и съюзник в битките, поне да не бъде враг.
"Вътре в коалицията ПП-ДБ има много различни отношения към Румен Радев – на "Продължаваме промяната“ е едно, на "Демократична България“ е съвсем друго, на техните електорати също е много различно отношението лично към Румен Радев. Така че как би изглеждала една такава коалиция на фона на проевропейските и прозападни претенции, за мен ще е много любопитно и в това отношение специално аз съм по-скоро скептичен към нея", смята Харизанов.
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
22:53 / 12.02.2026
Жълт код за Пловдив утре
21:08 / 12.02.2026
Димитър Радев: България в еврозоната поставя началото на нов етап...
19:56 / 12.02.2026
19:56 / 12.02.2026
Синдикат "Образование" предлага облекчен материал и повече практи...
19:55 / 12.02.2026
19:55 / 12.02.2026
Желязков за случая "Петрохан": Това е една голяма национална драм...
19:10 / 12.02.2026
19:10 / 12.02.2026
Слави: напълно безумно, абсолютно откачено и мисля, че всеки норм...
19:08 / 12.02.2026
19:08 / 12.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
13:13 / 11.02.2026
Пари, много пари при четири зодии днес
09:25 / 11.02.2026
09:25 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
09:25 / 12.02.2026
