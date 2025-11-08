ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Анализатор: Ако рафинерията в Бургас затвори, може да се стигне до политическа криза и предсрочни парламентарни избори
Автор: ИА Фокус 17:33Коментари (0)753
©
Работодателските организации възнегодуваха срещу предложения от правителството бюджет. Това принуди властта в спешен порядък да започне консултации в търсене на компромис. Възможно ли е темата с управлението на "Лукойл“ да се превърне в "черен лебед" за стабилното управляващо мнозинство? Коментар на политолога професор Светослав Маринов пред NOVA NEWS.

Според него е възможно, ако рафинерията в Бургас затвори, да се стигне до политическа криза и предсрочни парламентарни избори.

"Да, възможно е. Трябва да го признаем, защото може да се случи следното: първо – да не се намери купувач и по някакъв начин да започне някаква криза, за която не искам да говоря, тъй като самото говорене носи несигурност и вреди. Второ, може някой да се възползва от ситуацията – в случая ветото на президента“, допълни Маринов.

По думите му все пак има и друг вариант - примирие между опозиционните партии и управлението. 

"Ще бъда учуден, ако ПП–ДБ атакуват тези мерки. Могат да атакуват обаче конкретния купувач, конкретните фигури. Все пак може да се получи обратното – временно стабилизиране в името, разбира се, на постигане на решение“, смята той. 

"Не мога да си представя как това мнозинство ще реши да изпрати страната на предсрочни парламентарни избори преди президентските през ноември следващата година. Как да го кажа? Не мога да си представя да го направи без протести, без бой. Просто няма никаква политическа логика да го направят“, допълни Маринов.

"Тази тема за мен е много болезнена и опасна. Не е буре в чаша вода това, което става в момента около бюджета, но съм съгласен, че ако към това се добави и проблем с "Лукойл“, нещата ще станат много сериозни. По-скоро това, което става като дебат по бюджета, само показва защо ако има проблем с рафинерията, той ще мултиплицира проблемите на план-сметката. Всички сериозни икономисти в България категорично твърдят, че приходната част е несигурна. И когато допълнително имате сигурна загуба на част от приходите през "Лукойл“, сами разбирате какво може да се случи", обясни Маринов.


Още по темата: общо новини по темата: 42
08.11.2025 Асен Василев за "Лукойл": Това е правен чубинизъм
08.11.2025 Ивайло Мирчев за "Лукойл": Трябват ни запаси от горива за поне 90 дни, но нямаме!
08.11.2025 Стойнев: Ако не правехме нищо, на 21 ноември лека-полека животът в рафинерията "Лукойл" ще замре
08.11.2025 Бизнесмен за решението на НС за "Лукойл": На нашите политици са им по-големи мераците от храносмилателната система
07.11.2025 Слави Трифонов: Щяхме да осъмнем с празни бензиностанции, ако този закон не бе приет
07.11.2025 Голяма верига бензиностанции остава без гориво заради "Лукойл"
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
НИМХ излезе с официална прогноза за времето за цялата следваща се...
17:13 / 08.11.2025
Диян Стаматов: Тази битка не е само на училището
17:31 / 08.11.2025
Видео показа изчезналата Стефани край хижа "Алеко"
17:29 / 08.11.2025
Ивайло Мирчев за "Лукойл": Трябват ни запаси от горива за поне 90...
16:51 / 08.11.2025
Избраха Николай Денков за зам.-председател на "Продължаваме Промя...
16:19 / 08.11.2025
Хаос на АМ "Хемус"
15:10 / 08.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
12:43 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
15:07 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
11:38 / 07.11.2025
Започват производството на евтини коли
Започват производството на евтини коли
16:12 / 06.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Правят чисто нова улица в Пловдив до меката на шопинга
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Ремонтират пловдивския зоопарк
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: