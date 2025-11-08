ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Анализатор: Ако рафинерията в Бургас затвори, може да се стигне до политическа криза и предсрочни парламентарни избори
Според него е възможно, ако рафинерията в Бургас затвори, да се стигне до политическа криза и предсрочни парламентарни избори.
"Да, възможно е. Трябва да го признаем, защото може да се случи следното: първо – да не се намери купувач и по някакъв начин да започне някаква криза, за която не искам да говоря, тъй като самото говорене носи несигурност и вреди. Второ, може някой да се възползва от ситуацията – в случая ветото на президента“, допълни Маринов.
По думите му все пак има и друг вариант - примирие между опозиционните партии и управлението.
"Ще бъда учуден, ако ПП–ДБ атакуват тези мерки. Могат да атакуват обаче конкретния купувач, конкретните фигури. Все пак може да се получи обратното – временно стабилизиране в името, разбира се, на постигане на решение“, смята той.
"Не мога да си представя как това мнозинство ще реши да изпрати страната на предсрочни парламентарни избори преди президентските през ноември следващата година. Как да го кажа? Не мога да си представя да го направи без протести, без бой. Просто няма никаква политическа логика да го направят“, допълни Маринов.
"Тази тема за мен е много болезнена и опасна. Не е буре в чаша вода това, което става в момента около бюджета, но съм съгласен, че ако към това се добави и проблем с "Лукойл“, нещата ще станат много сериозни. По-скоро това, което става като дебат по бюджета, само показва защо ако има проблем с рафинерията, той ще мултиплицира проблемите на план-сметката. Всички сериозни икономисти в България категорично твърдят, че приходната част е несигурна. И когато допълнително имате сигурна загуба на част от приходите през "Лукойл“, сами разбирате какво може да се случи", обясни Маринов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НИМХ излезе с официална прогноза за времето за цялата следваща се...
17:13 / 08.11.2025
Диян Стаматов: Тази битка не е само на училището
17:31 / 08.11.2025
Видео показа изчезналата Стефани край хижа "Алеко"
17:29 / 08.11.2025
Ивайло Мирчев за "Лукойл": Трябват ни запаси от горива за поне 90...
16:51 / 08.11.2025
Избраха Николай Денков за зам.-председател на "Продължаваме Промя...
16:19 / 08.11.2025
Хаос на АМ "Хемус"
15:10 / 08.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Започват производството на евтини коли
16:12 / 06.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS