|Алибегов: Всички артикули, които използваме, за да сглобим една салата, ежемесечно поскъпват без никакво основание
"С промяната на цената не сме съгласни — от 1 лев на 1 евро. Една година на бизнеса се обяснява как има Закон за еврото, как бизнесът няма право да вдига цените без обоснование, а в същия момент администрацията на Общината и много министерства вече обявяват увеличения от 1 януари по 3, 4, дори 100%, а някои такси растат с 400–500%. Това е пълен абсурд“, коментира пред БНР председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов.
По думите му се вдига абсолютно всичко — минимална работна заплата, осигуровки, данъци, а бизнесът едновременно е ограничен в повишаването на цените. "Цяла една година поскъпва абсолютно всичко, без никакво основание. Всички артикули и стоки, които използваме ние, за да сглобим една салата, едно ястие ежемесечно поскъпват без никакво основание. Безалкохолните и алкохолните напитки (на доставни цени) всичко поскъпва“, добави Алибегов.
Според него бизнесът е категорично против платените зони за паркиране. "В празнични и почивни дни задължително трябва да няма зона, защото това са дните, когато хората идват в центъра. Хората от провинцията идват с коли — два-три часа нямаш време за абсолютно нищо. Синята зона ще работи и на празнични дни и до 21:00 часа вечерта, включително и на Бъдни вечер. Болниците в София също са в райони със зони, а паркинг местата са крайно недостатъчни. "Пирогов“ има 30 места платен паркинг, а на час влизат по 150 човека. С градски транспорт ли да придвижваме болните?“, пита риторично ресторантьорът.
Той подчерта, че първо трябва да се изградят паркинги, а след това да се въвеждат зони. "Хора от различни бизнеси се обръщат към нас заради проблемите с паркирането. Когато зелената зона стига до 900 метра от околовръстното, това е несериозно. Ако няма паркинги в центъра, кварталите имат много възможности за тях“, коментира Алибегов.
Председателят на асоциацията посочи, че Общината често не се интересува от бизнеса, въпреки че зависи от данъците и таксите му. Според него фактът, че таксите не са променяни от 2012 г., не е аргумент за тяхното внезапно удвояване. "Досега се провеждаха срещи с кметове, бизнес и граждани преди увеличения, но бизнесът и гражданите винаги са настоявали първо за изграждане на паркинги. Сега вместо това имаме велоалеи, по които никой не кара, а са пълни с контейнери. Когато вдигаш нещо, ние искаме да знаем защо — как услугата на Столичната община се подобрява двойно, за да увеличиш двойно цената спрямо 31 декември?“, пита още Ричард Алибегов.
