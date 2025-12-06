ЗАРЕЖДАНЕ...
|Алекс е шофьорът, летял с 300 км/ч, избяга обаче в Дубай
Страховитите практики на младия мъж, който често се величае, че кара бясно и прави опасни дрифтове с пилене на гуми в населени места, станаха новина по всички канали. Най-честно е забелязван в района на кв. "Хаджи Димитър" и кв. "Левски" около бул. "Владимир Вазов".
Младенов сам публикува скандалните видеа в социалните мрежи, където парадира с висок стандарт на живот и лъскавия си автомобил. Именно със своя "Мерцедес" младежът развива животозастрашаващи скорости, които по чудо не са завършили с нечия смърт.
След като безотговорните му прояви бяха разкрити от Иван Владимиров, администратор на групата "Катастрофи в София", Младенов е отпрашил за Дубай. Той е бил открит в телефонен разговор от органите на реда, а пред властите младият мъж заявил, че ще се завърне в България през януари.
Очаква се тогава да му бъде връчена глоба в размер на 3000 лв., а книжката му ще бъде отнета за период от една година. Това е максималното наказание, предвидено от закона за дрифт, тъй като скоростта от 300 км/ч във видеото не може да бъде доказана.
Справка в Търговския регистър показва, че младият мъж е собственик на фирма за електронна търговия. Младенов управлява онлайн магазин, чиято дейност е свързана с разработване на софтуер и консултиране в областта на информационните технологии.
Клиповете му предизвикаха вълна от обществено недоволство, а организации и сдружения, които водят дългогодишни битки срещу войната по пътищата, настояха за спешна промяна в НК за подобен вид пътни прояви.
19-годишният Алекс Сергеев Младенов обича да парадира с висок стандарт на живот, често се снима с часовници, пури и скъпи автомобили, пише "Труд news".
