|Актриса: Това училище направо ми взе акъла, не съм виждала такова досега!
Ето и нейния разказ:
Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации (ПГКПИ) в Бургас днес направо ми взе акъла. Да, ново училище е (2018г), но вътре е чисто и подредено, като да е на една година.
Не се чува никакъв шум. НИКАКЪВ. Защото часовете на випуските се разминават. За да не се засичат в междучасията. Всъщност това е избегнато и по друг начин – учениците от девети клас, например учат само на втория етаж. Всеки ученик има бадж. И с него отключва само вратата към коридора, където са неговите класни стаи. Няма звънец! Учителите следят кога започват и кога свършват часовете. Има ученици от цяла България, които живеят в общежитието на училището. И сега внимавайте: в момента, в който ученикът напусне сектора със спалните отделения, няма достъп до тях, докато не му свършат часовете! "Забравих си тетрадката, забравих си екипа... и т.н." – да не си ги забравял!
Безкомпромисна дисциплина! Всъщност учителката, която осъществи връзка с мен (учител по ФВС) беше доста кратка и ясна в телефонните ни разговори. И когато се видяхме на живо отдалеч се зачудих това учител ли е или полицай. Казва се Гергана Стоянова. И ако децата ми бяха малки, със сигурност щях да искам да са нейни възпитаници. Прекрасно съчетание на строгост и нежност.
Нали знаете, че когато учителите пишат двойки и има повтарящи ученици, това се отразява на бюджета на училището. Е, ако детето ви не учи, да знаете, че тук двойката му е в кърпа вързана. Всъщност има единични случаи, в които някое дете не издържа на дисциплината и нивото. Но 99.9% остават и учат яко.
Браво на учителския колектив, на Димитрина Тодорова и Теодора Тенчева (директор и зам. директор)! Прекрасна работа сте свършили и вършите.
Мисля, че за мен днешният ден беше по-вдъхновяващ, отколкото за вас!
Благодаря от сърце.
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
