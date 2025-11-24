ИЗПРАТИ НОВИНА
Ако сега нетната ви месечна заплата е 3500 лева, то загубите ви през 2026 г. ще са около 916 лева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:24
©
916,68 лева годишна загуба през 2026-а, ако сега нетната ви месечна заплата е 3500 лева.

С това изчисление започна интервюто пред БНР на предприемача от ИТ сектора Мартин Куванджиев, създател на калкулатора "Заплата 2026" , който показва колко по-малко пари ще получава всеки от нас догодина, сравнено с 2025-а, ако парламентът гласува по-високи пенсионни осигуровки и увеличи минималния и максималния осигурителен доход, както е заложено в Бюджет 2026. 

"Месечната разбивка е по 76,39 лева загуба за служителя (916,68 лева годишна загуба), а годишната загуба на работодателя е 1338,36 лева. Това е защото работодателят плаща по-голямата осигурителна тежест", посочи още той.

Калкулаторът пресмята, че това са 458 хляба по-малко за годината или пък 213 кг домати по-малко годишно, а може да бъде 352 литра бензин по-малко за една година.

"Сайтът е направен изцяло от AI. Това, което направих аз, беше да вкарам целия Бюджет 2026 и да поставя задача на базата на тези данни АI да изготви сайт, който да показа определена информация", обясни Куванджиев и добави, че за 9 дни сайтът е бил посетен близо 9000 пъти.

"За мен е важно като работодател и като човек, който се грижи за други хора в неговата фирма, да може на тях да им е добре и да може бизнесът да се развива", добави предприемачът и подчерта, че една от най-големите теми в предприемаческите общности, след като са станали ясни параметрите на Бюджет 2026, е търсенето на опции да преместят бизнеса си в друга държава.







