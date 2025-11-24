ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ако сега нетната ви месечна заплата е 3500 лева, то загубите ви през 2026 г. ще са около 916 лева
С това изчисление започна интервюто пред БНР на предприемача от ИТ сектора Мартин Куванджиев, създател на калкулатора "Заплата 2026" , който показва колко по-малко пари ще получава всеки от нас догодина, сравнено с 2025-а, ако парламентът гласува по-високи пенсионни осигуровки и увеличи минималния и максималния осигурителен доход, както е заложено в Бюджет 2026.
"Месечната разбивка е по 76,39 лева загуба за служителя (916,68 лева годишна загуба), а годишната загуба на работодателя е 1338,36 лева. Това е защото работодателят плаща по-голямата осигурителна тежест", посочи още той.
Калкулаторът пресмята, че това са 458 хляба по-малко за годината или пък 213 кг домати по-малко годишно, а може да бъде 352 литра бензин по-малко за една година.
"Сайтът е направен изцяло от AI. Това, което направих аз, беше да вкарам целия Бюджет 2026 и да поставя задача на базата на тези данни АI да изготви сайт, който да показа определена информация", обясни Куванджиев и добави, че за 9 дни сайтът е бил посетен близо 9000 пъти.
"За мен е важно като работодател и като човек, който се грижи за други хора в неговата фирма, да може на тях да им е добре и да може бизнесът да се развива", добави предприемачът и подчерта, че една от най-големите теми в предприемаческите общности, след като са станали ясни параметрите на Бюджет 2026, е търсенето на опции да преместят бизнеса си в друга държава.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Финансист: По-високите осигуровки днес означават по-ниски пенсии ...
14:20 / 24.11.2025
Борислав Михайлов е приет в столична болница
14:03 / 24.11.2025
Плащаме по-малко за портокали и ябълки, но повече за картофи и ка...
12:52 / 24.11.2025
Вдигат дневните пари при командироване с преспиване
12:43 / 24.11.2025
Синдикатите излязоха на протест пред НС, направиха коледен кът с ...
12:50 / 24.11.2025
7 български месни продукта са защитени пред ЕС
12:51 / 24.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
В момента ходи във Вечерно училище и е 10-ти клас
20:42 / 23.11.2025
Нова звездна двойка се роди в България
19:04 / 23.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS