Ако през миналия сезон цената на риболовния билет е била 25 лева, сега тя вече достига 25 евро
Според Божан Божанов, директор в Изпълнителна агенция рибарство и аквакултури промяната не е внезапна. "Билетът за любителски риболов и всички такси, свързани със Закона за рибарството и аквакултурите, бяха увеличени през август 2025 година. В края на годината, с въвеждането на еврото, тарифата беше превалутирана в евро.“ Той подчерта, че цената не е променяна близо две десетилетия. "Тази такса за издаване на билет за любителски риболов не беше променяна от 2006 година до настоящия момент.“
И допълни, че за такъв дълъг период от време настъпват промени в макроикономическите показатели на страната и в разходите, които са нужни за предоставяне на услугата.
На притесненията, че двойното поскъпване може да доведе до спад или до повече бракониерство, Божанов отговори: "Не би следвало, тъй като когато се прави промяна в определена тарифа, тя предварително преминава през обществено обсъждане.“ По думите му секторът е бил информиран. "В общественото обсъждане са водени разговори с рибарски организации.“ И добави "Отговорните рибари възприемат идеята, че за да получиш качествена услуга, тя има определена цена.“
Един от основните въпроси остава как ще бъдат използвани средствата. Божанов уточни, че тези пари, които постъпват от таксите, не постъпват по сметка на агенцията. Те постъпват в държавния бюджет. След това средствата се разпределят обратно. "Държавният бюджет в последствие осигурява функционирането на изпълнителната власт, която следи за правилното прилагане на законите.“
Според представителя на агенцията част от средствата ще доведат до по-добър контрол. "Чрез тези средства ще можем да увеличим контрола и да го подобрим", казва Божанов. Той изброи и конкретни мерки: "Участваме в програми за закупуване на лодки, дронове, моторни превозни средства, въвеждат се компютърни системи за отчитане на риболова.“ Освен контрол, част от парите ще отиват и за поддържане на водоемите. "Част от средствата – 5% – постъпват за зарибяване.“ И подчерта връзката между цената и ресурса: "Колкото е по-висока цената, толкова е по-голям ресурсът за зарибяване.“
Божанов акцентира върху ключовия проблем в сектора: "Ако не се контролира незаконният улов и ако не се зарибява, водоемите в един момент ще бъдат изчерпани.“
