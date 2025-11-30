ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ако имейлът идва от банка Х, а линкът води към напълно различен сайт, това е измама
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:11Коментари (0)199
©
Банковият фишинг продължава да бъде сериозна заплаха за потребителите в България. Измамниците изпращат имейли, които приканват хората да посетят определени сайтове и да предоставят лични данни, пароли, кодове и информация за профили в банки.

"Тези линкове обикновено са много умело направени и напълно възпроизвеждат интерфейса на сайта на банката. Когато влезете в такъв линк, е трудно да разберете, че сте на измамен сайт,“ предупреждава пред телевизия Euronews адвокатът Мартин Костов.

Експертите съветват: никога не отваряйте линкове от имейли, които изискват лични данни.

"Банките вече разполагат с вашата информация и никога няма да ви изпратят имейл, в който да поискат повторно да я предоставите,“ подчертава Костов.

Киберекспертът Любомир Тулов препоръчва да не кликвате директно, а първо да позиционирате мишката върху линка, за да видите точния адрес.

"Ако имейлът идва от банка Х, а линкът води към напълно различен сайт, това е измама,“ казва Тулов.

Фишинг атаките често използват психологически натиск и призовават за спешност.

"Имейлите често съдържат думи като "важно“, "бързо“, "спешно“, за да накарат хората да действат емоционално и без разсъждение,“ посочва Костов.

Особено често сега се използват теми около преминаването към еврото. "Измамниците се опитват да използват объркването на хората, като твърдят, че ако не потвърдят своите данни до края на месеца, средствата им няма да могат да бъдат обменени,“ добавя Тулов.

Ако от вашата сметка са източени средства или получите съобщение за операция, която не сте извършили, задължително се обадете в банката.

"Използвайте само официалния телефон или онлайн профила в интернет банкирането, за да сигнализирате за инцидент,“ съветва Костов.

Фишинг атаките са насочени не само към обикновени клиенти, но и към мениджъри и директори на банки.

"Има случаи, при които се получават имейли и телефонни обаждания, които изглеждат изцяло легитимни, но в крайна сметка водят до сериозни загуби,“ разказва Тулов.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Историк: Една от най-големите заблуди е, че българите са били роб...
11:02 / 30.11.2025
Ще получат ли пенсионерите коледни надбавки след проблемите с бюд...
10:29 / 30.11.2025
Брокер: Разликата между цените, на които продавачите искат да про...
10:25 / 30.11.2025
Работодател: Единственият възможен ход за мен е да вдигам цените,...
09:58 / 30.11.2025
Фармацевт: При лекарства, които струват от 60 до 50 000 лв., ние ...
11:35 / 30.11.2025
Сняг натрупа в Пампорово!
09:35 / 30.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
09:15 / 29.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
16:41 / 28.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Обещаната държавна верига "Магазини за хората" се сви до щандове в частни обекти
Обещаната държавна верига "Магазини за хората" се сви до щандове в частни обекти
09:09 / 28.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Генерален план за движение ще моделира трафика
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: