© Банковият фишинг продължава да бъде сериозна заплаха за потребителите в България. Измамниците изпращат имейли, които приканват хората да посетят определени сайтове и да предоставят лични данни, пароли, кодове и информация за профили в банки.



"Тези линкове обикновено са много умело направени и напълно възпроизвеждат интерфейса на сайта на банката. Когато влезете в такъв линк, е трудно да разберете, че сте на измамен сайт,“ предупреждава пред телевизия Euronews адвокатът Мартин Костов.



Експертите съветват: никога не отваряйте линкове от имейли, които изискват лични данни.



"Банките вече разполагат с вашата информация и никога няма да ви изпратят имейл, в който да поискат повторно да я предоставите,“ подчертава Костов.



Киберекспертът Любомир Тулов препоръчва да не кликвате директно, а първо да позиционирате мишката върху линка, за да видите точния адрес.



"Ако имейлът идва от банка Х, а линкът води към напълно различен сайт, това е измама,“ казва Тулов.



Фишинг атаките често използват психологически натиск и призовават за спешност.



"Имейлите често съдържат думи като "важно“, "бързо“, "спешно“, за да накарат хората да действат емоционално и без разсъждение,“ посочва Костов.



Особено често сега се използват теми около преминаването към еврото. "Измамниците се опитват да използват объркването на хората, като твърдят, че ако не потвърдят своите данни до края на месеца, средствата им няма да могат да бъдат обменени,“ добавя Тулов.



Ако от вашата сметка са източени средства или получите съобщение за операция, която не сте извършили, задължително се обадете в банката.



"Използвайте само официалния телефон или онлайн профила в интернет банкирането, за да сигнализирате за инцидент,“ съветва Костов.



Фишинг атаките са насочени не само към обикновени клиенти, но и към мениджъри и директори на банки.



"Има случаи, при които се получават имейли и телефонни обаждания, които изглеждат изцяло легитимни, но в крайна сметка водят до сериозни загуби,“ разказва Тулов.



