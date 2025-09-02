ЗАРЕЖДАНЕ...
|Акад. Ралчев за полета на Урсула: Самолетът е обикалял в кръг край Пловдив, за да се рестартира система
Той е категоричен, че преди да бъде обявено едно летище за сигурно по отношение на посрещането на гост от такъв ранг, е необходимо и специалисти по кибератаки да са казали своето мнение.
"Налага се въпросът кой е казал, че летището е готово да посрещне гост от такава величина. Има пропуски - дали са субективни или поради невъзможността да бъде осигурено необходимото оборудване - този който е казал, че летището е готово е сгрешил", категоричен е акад. Ралчев.
"Забелязва се активност при освобождаването на определени кадри - спонтанно нещата тръгнаха да се случват в най-активните за почивка месеци. Най-вероятно и двете страни имат право. Да не забравяме, че висококвалифицираните кадри се коват 15-20 години. Аз виждам друго, че започват да я използват като разменна монета - за да бъдеш назначен за началник от средно ниво нагоре, трябва да имаш политическа подкрепа. За каква деполитизация говорим тогава?", попита експертът по национална сигурност.
Той призова при назначения в службите да се гледат професионалните качества и дали е имал зависимости през последните години в кариерата си човекът.
Той даде като добър пример Националната служба за охрана, която се ръководи от ген. Емил Тонев.
"НСО се доизгради под ръководството му. Положи усилия да уплътни службата, технически добре да я съоръжи. Не трябва да се воюва между политически фигури през професионалисти, които не знаят ден и нощ, не случайно ги пенсионират рано", каза още акад. Ралчев.
