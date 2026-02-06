ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Адвокат: Всяка една жена, която е била преглеждана в гинекологичния кабинет с видеонаблюдение, може да предяви граждански иск
"Това е изключително важно, тъй като част от жените вече имат доказателства за това, че тяхното заснемане е било разпространено в сайтове с порнографско съдържание, но има и такива, които не знаят дали заснетият поглед е станал обект на допълнително разпространение. Но в случая по-важно е, че в резултат на тези неправомерни, незаконосъобразни действия по заснемането на тези пациенти и нарушаване на тяхното право на лично пространство, на неприкосновеност, те са претърпели вреда, която се изразява в страх, унижение, от това, което им е било причинено във връзка с заснемането им в момент, в който те са били в изключително уязвима позиция", заяви още Костадинова пред bTV.
Припомняме, че пациенти бяха заснети по време на гинекологични прегледи в медицински медицински център в София. Сайтът, в който са качвани клиповете, не е блокиран и продължава да работи с всички налични видеа, сигнализираха зрители на bTV. Излиза обаче надпис, че хората в клиповете са актьори, а самите видеа са нагласени с цел забавление.
Тя каза, че е важно е да се подчертае към кого може да бъде предявена съответната претенция - на първо място като ответник може да бъде привлечено самото лечебно заведение, тъй като то носи отговорност за организацията за работата на лечебното заведение. Разбира се възможни са и варианти на страната на ответника да бъде привлечена съответно фирма, която е извършвала видеонаблюдението, ако се докаже, че е имало достъп до въпросните записи или лица, на които е възложена тази работа.
Основно отговорността е на лечебното заведение до толкова, до колкото съгласно действащото законодателство когато възлагаш работа другиму, ти отговаряш за неговите действия.
"Всяка една жена, която е била преглеждана, била е заснемана при извършването на този преглед, в резултат на това й е причинена вреда, би могла да претендира за неимуществени вреди във връзка с конкретното неправомерно действие", коментира адвокатът.
Комисията за защита на личните данни може да направи проверки, да наложи санкции, но няма да доведат до получаване на обезщетение, но пък резултатите от проверките и констатациите на комисията биха могли да бъдат използвани като писмени доказателства в гражданския процес.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Изключете всички консуматори в дома и проверете дали електромерът...
12:28 / 06.02.2026
Журналист за убийствата край Петрохан: Тече процес по омаскаряван...
11:16 / 06.02.2026
Пулмолог: Мит е, че студеният въздух води до настинка
10:51 / 06.02.2026
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се из...
10:21 / 06.02.2026
Българската камара за охрана и сигурност: Ако забележите камери, ...
10:23 / 06.02.2026
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става...
10:22 / 06.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
14:44 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS