ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Адвокат: Всяка една жена, която е била преглеждана в гинекологичния кабинет с видеонаблюдение, може да предяви граждански иск 
Автор: ИА Фокус 11:45Коментари (0)650
© bTV
Всяка една жена, която е била преглеждана в гинекологичния кабинет, в който е било осъществявано видеонаблюдение би могла да предяви граждански иск от съответния компетентен съд, като за да бъде проведено успешно един такъв процес, не е необходимо да се доказва дали записът е бил гледан, дали се вижда лицето на конкретната жена или дали е имало уведомителна табела за видеозаснемане, а дали е разпространяван. Това коментира Вeличка Костадинова - адвокат по медицинско право.

"Това е изключително важно, тъй като част от жените вече имат доказателства за това, че тяхното заснемане е било разпространено в сайтове с порнографско съдържание, но има и такива, които не знаят дали заснетият поглед е станал обект на допълнително разпространение. Но в случая по-важно е, че в резултат на тези неправомерни, незаконосъобразни действия по заснемането на тези пациенти и нарушаване на тяхното право на лично пространство, на неприкосновеност, те са претърпели вреда, която се изразява в страх, унижение, от това, което им е било причинено във връзка с заснемането им в момент, в който те са били в изключително уязвима позиция", заяви още Костадинова пред bTV. 

Припомняме, че пациенти бяха заснети по време на гинекологични прегледи в медицински медицински център в София. Сайтът, в който са качвани клиповете, не е блокиран и продължава да работи с всички налични видеа, сигнализираха зрители на bTV. Излиза обаче надпис, че хората в клиповете са актьори, а самите видеа са нагласени с цел забавление.

Тя каза, че е важно е да се подчертае към кого може да бъде предявена съответната претенция - на първо място като ответник може да бъде привлечено самото лечебно заведение, тъй като то носи отговорност за организацията за работата на лечебното заведение. Разбира се възможни са и варианти на страната на ответника да бъде привлечена съответно фирма, която е извършвала видеонаблюдението, ако се докаже, че е имало достъп до въпросните записи или лица, на които е възложена тази работа.

Основно отговорността е на лечебното заведение до толкова, до колкото съгласно действащото законодателство когато възлагаш работа другиму, ти отговаряш за неговите действия.

"Всяка една жена, която е била преглеждана, била е заснемана при извършването на този преглед, в резултат на това й е причинена вреда, би могла да претендира за неимуществени вреди във връзка с конкретното неправомерно действие", коментира адвокатът. 

Комисията за защита на личните данни може да направи проверки, да наложи санкции, но няма да доведат до получаване на обезщетение, но пък резултатите от проверките и констатациите на комисията биха могли да бъдат използвани като писмени доказателства в гражданския процес.


Още по темата: общо новини по темата: 18
06.02.2026 Българската камара за охрана и сигурност: Ако забележите камери, където е недопустимо, откажете услугата!
05.02.2026 Пациентка на гинеколога д-р Венелин Иванов: От дни живея в страх и
несигурност
05.02.2026 Киберексперт за IP адресите: Без международно сътрудничество разкриването на такъв род престъпления е под 2%
05.02.2026 Гинекологът, задържан заради скандалните записи на пациентки, е освободен. Кабинетът работи
05.02.2026 СРП: Клиповете от АГ кабинети в София идват от IP адреси извън ЕС
05.02.2026 Трифонов за записите от козметичните салони: Аз нали ви казах
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Изключете всички консуматори в дома и проверете дали електромерът...
12:28 / 06.02.2026
Журналист за убийствата край Петрохан: Тече процес по омаскаряван...
11:16 / 06.02.2026
Пулмолог: Мит е, че студеният въздух води до настинка
10:51 / 06.02.2026
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се из...
10:21 / 06.02.2026
Българската камара за охрана и сигурност: Ако забележите камери, ...
10:23 / 06.02.2026
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става...
10:22 / 06.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
12:18 / 04.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
15:40 / 04.02.2026
До 10 хил. евро за работодателите, за да адаптират работни места за хора с увреждания
До 10 хил. евро за работодателите, за да адаптират работни места за хора с увреждания
13:33 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
14:44 / 05.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Грипна вълна 2025/2026 година
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Арестуваха млад учител за блудство с непълнолетна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: