Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
Автор: ИА Фокус 10:01
©
Отговорността за случая "Петрохан" отново не е само на хората, които са замесени, а на цялото общество. Това заяви пред БНТ адвокат Йорданка Бекирска.

"Има хора, които това работят. Има хора, които следва да бъдат сезирани в случай, че има подобна ситуация. Тук поне в конкретната случка може би има нещо нередно, а може и да няма. Сред жертвите има едно 15-годишно дете, за което ние нищо не знаем. Дали е ходило на училище, не знаем дали се е обучавало като частен ученик. Дали това дете е било там по собствена воля".

Именно училището е това, което трябва да подаде сигнал на отдела към Закрила на детето. Задачата на институциите е да се следи именно за това, заяви Бекирска.

"В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители и отклоняването му от местоживеенето е само по важни причини. Само тогава то може да бъде отклонено. Така стои законът. Въпросът е, че в конкретния случай може би детето е живяло в тази хижа. Дали е живяло там за определен период - ние нямаме представа. Тук отговорността е на самите родители".

Родителската отговорност винаги е на двамата родители и тя винаги е равна, допълни тя.


Родителите трябва да понесат отговорност ,тък като синът им е непълнолетен.
0
 
 
Госпожо адвокат-детето живее с родителите си но ако те са подменкаджии с промити мозъци го дават на педофил да го използва и възпитава.И 150к евро му дават
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

