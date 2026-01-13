ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Адвокат: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
По темата говори адвокат Незрет Бабучев, който очерта правната рамка, пропуските в нормативната уредба и възможните решения, които институциите трябва спешно да предприемат.
Според адвокат Бабучев към момента няма законово определен краен срок, в който държавата е длъжна да въведе новата методика за изчисляване на таксата за сградна инсталация. Причината е, че действащата формула вече е отменена – първо от Върховния административен съд, а след това и от Съда на Европейския съюз.
"Няма нормативен акт, който да посочва конкретен срок, но това не означава, че проблемът може да бъде отлаган. Административният орган е длъжен да изработи нова формула, съобразена с указанията на съда“, подчерта пред NOVA NEWS Бабучев.
Едно от ключовите указания на Съда на ЕС е свързано с начина, по който се разпределят разходите за сградна инсталация.
По думите на адвоката те трябва да бъдат съобразени с идеалните части на собствениците, а не да се разпределят механично между всички апартаменти. Това е принцип, заложен и в българския Закон за управление на етажната собственост – разходите за общи части се поемат според дела на всеки собственик.
"Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък. Това противоречи на логиката и на закона“, категоричен е Бабучев.
Друг важен момент в решението на европейския съд е, че различните типове сгради имат различни топлинни загуби.
Затова бъдещата методика трябва да отчита: типа на сградата, нивото на изолация, енергийната ефективност и техническото състояние на инсталацията.
"Съдът ясно посочва, че не може всички сгради да бъдат третирани еднакво. Старите, лошо изолирани блокове губят много повече енергия, а това се прехвърля директно върху сметките на хората“, обясни юристът.
Новата методика трябва да бъде заложена в наредба, която урежда топлоснабдяването. Именно там досегашната формула е била отменена и именно там трябва да бъдат направени измененията.
Отговорността за това носи Министерството на енергетиката, което следва да изготви новия нормативен текст в съответствие с указанията на съда.
Един от най-чувствителните въпроси е дали новата методика може да важи със задна дата – така че хората да бъдат компенсирани за периодите, в които са плащали по отменена формула.
Според адвокат Бабучев това е изключително малко вероятно: "Обратното действие на нормативен акт е изключение в българската правна практика. По принцип актовете действат за бъдеще. Ако се допусне обратно действие, това почти сигурно ще бъде атакувано в съда“.
В момента топлофикационните дружества и потребителите се намират в правен парадокс – старата методика е отменена, но нова няма. Затова на практика се прилага същият механизъм, защото просто липсва алтернатива.
"Всички работят по отменена формула не защото е правилна, а защото няма друга“, обобщи адвокатът.
На въпроса дали потребителите трябва да се подготвят за по-високи сметки, Бабучев бе предпазлив, но реалистичен: "Хаосът в енергетиката е сериозен. Сметките в момента са прогнозни, защото няма действаща методика. Най-добрата ситуация е в новите сгради, където има пълно измерване и минимални общи разходи. При останалите целта трябва да бъде максимално приближаване до реалното потребление“.
В по-широк план адвокат Бабучев акцентира върху нуждата от национална политика за енергийна ефективност – обновяване на сградния фонд, подмяна на остарели инсталации и ограничаване на топлинните загуби.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 288
|предишна страница [ 1/48 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Един от най-сигурните индикатори за охлаждане на пазара вече запо...
10:56 / 13.01.2026
Доц. д-р Христиана Бацелова: Имунизацията срещу варицела е важна
11:51 / 13.01.2026
Голяма банкова сделка на българския пазар приключи успешно
10:29 / 13.01.2026
Председател на потребителска организация: Ако продължаваме така, ...
10:20 / 13.01.2026
Проф. Кантарджиев: По-тежките седмици тепърва предстоят!
10:42 / 13.01.2026
Почина Христо Антов
09:12 / 13.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS