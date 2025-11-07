ИЗПРАТИ НОВИНА
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:38
©
Екостикерите най-накрая ще бъдат премахнати и ще станат дигитални – проверката на екокатегорията вече ще се прави автоматично по регистрационния номер, чрез таблет или камера.

"Това е трябвало да се случи още при въвеждането им, а не "да плащаме години наред за безсмислени лепенки“, които оскъпиха ГТП с около 30%, казва в интервю за вестник "Труд" адвокатът Петър Славов.

"Преди бяха под 50 лева, а сега трудно намирате пункт под 100“, напомня юристът.

Но вместо да се спре с абсурдните изисквания, депутатите са измислили ново – стикер за пожарогасителя. В чл. 139, ал. 11 от ЗДвП се появява текст, че изправността на пожарогасителя трябва да се удостоверява със "стикер или маркировка“.

"Какво значи маркировка? Кой я поставя? Къде? Ще ни карат ли да носим пожарогасителите на преглед?“, пита Славов. Според него това напомня друг "бисер“ – задължителния технотест при липса на "Гражданска отговорност“, който съдът отмени.

Новото изискване влиза в сила на 7 февруари 2025 г. Ако не бъде отменено дотогава, юристът прогнозира нова конституционна жалба.

Омбудсманът Велислава Делчева подава конституционна жалба срещу друг спорен текст – отказ от годишен технически преглед, ако в системата на МВР има данни за неплатени глоби.

Адвокат Славов е инициатор предложението да бъде атакувано:

"Данни за неплатени глоби не означава неплатени глоби. Системата често не отразява плащания – хората са платили, но в МВР това не се вижда. Няма как тази административна грешка да блокира прегледа.“

Според него текстът може да доведе до лавина от проблеми: връщане на шофьори от пунктовете, изтекли застраховки, повече неизправни автомобили на пътя и реална опасност от тежки произшествия.

"Държавата няма право да си създава привилегирован механизъм за събиране на глоби за сметка на безопасността“, казва адвокатът. Той припомня, че Конституционният съд вече е отменял два сходни режима.

Славов коментира и проверките за "средна скорост“ чрез тол камерите:

"Има десетки хиляди заснети нарушения, но няма нито един издаден фиш. Това вдъхновява най-безразсъдните водачи“.

Според него, ако системата не може да обработва файловете, МВР трябва да санкционира нарушителите по аналогов начин, а не да допуска безнаказаност. Още по-притеснителен е фактът, че около 40% от заснетите нарушители са чужденци, за които последици на практика няма.







